Зеленський: зброєю в цій війні не переможе жодна зі сторін

Ні Україна, ні Росія не зможуть перемогти військовим шляхом. Тому для завершення війни необхідна дипломатія, яка приведе до справедливого миру.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Зброєю на полі бою в цій війні не переможе жодна зі сторін. Росія цього хотіла - не змогла, а в Україну не вірила, але вона це довела і відстояла свою незалежність. Дуже непросто, високою ціною - життям своїх воїнів. Це говорить про те, що перехід до дипломатії має бути, але він має привести до справедливого миру", - наголосив глава держави.

Зеленський звернув увагу, що всі політики, які ведуть сьогодні переговори або говорять про умови перемир'я, забувають про повернення полонених.

"Навіщо говорити ці зайві слова, що люди не повинні вмирати, коли потрібно повернути тисячі людей, які сьогодні в полоні? І якщо дійсно є добра воля закінчити цю війну (а я не вірю, що Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) цього хоче), то точно йде обмін полоненими", - звернув увагу президент.

Також, за словами Зеленського, Україна має знати, хто надасть їй гарантії безпеки. Це необхідно, щоб повномасштабне вторгнення Росії в Україну не повторилося.

"Сьогодні Європа, США, країни НАТО, безумовно, могли б надати Україні надію, віру, сильні гарантії безпеки, віру в те, що Україна стане членом НАТО. Але від США ми сьогодні такої підтримки не чуємо. Знаємо, що вони і ще кілька європейських партнерів не підтримують наше членство в НАТО. Я вважаю, що велике бажання РФ збігається з цим результатом", - додав він.

Глава держави наголосив, що залишаються тільки ті гарантії безпеки, які передбачають сильну українську армію і відправку в Україну миротворців з Європи та США. Про іноземний контингент потрібно говорити вже зараз, оскільки динаміка війни прискорилася і дипломатія прискорилася.

Також Зеленський уточнив, що Україна не визнаватиме окуповані Росією території на юридичному рівні.