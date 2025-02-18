Тривали майже 5 годин. Що відомо про результати переговорів у Саудівській Аравії між США та РФ

У Саудівській Аравії завершилися перемовини американської та російської делегацій. Зустріч закінчилася через 4,5 години.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало все, що відомо про результати перемовин США та РФ в Ер-Ріяді.

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Путін і Трамп зустрінуться? Перші деталі зустрічі США та РФ

Американську делегацію представляли: держсекретар США Марко Рубіо, радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц і спецпосланець американського лідера з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Натомість від російської сторони були глава МЗС РФ Сергій Лавров, головний зовнішньополітичний радник Кремля Юрій Ушаков та очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Як відомо, сторони обговорили як питання американсько-російських відносин, так і питання врегулювання війни в Україні. Втім, під час того, коли перемовини між сторонами ще тривали, росіяни у своїй традиційній манері висували ультиматуми.

Зокрема в МЗС РФ паралельно заявляли, що "членство України в НАТО є неприйнятним". При цьому в Кремлі стверджували, що "не бачать перешкод" для вступу України в ЄС, оскільки, мовляв, це не військовий блок.

Першими прокоментували результати зустрічі в Ер-Ріяді представники РФ. Зокрема, Ушаков заявив, що переговори Росії та США щодо України розпочнуться "в належний час".

Інформагенція Bloomberg у статті, присвяченій сьогоднішній зустрічі делегацій, пише, що про можливу зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна вже наступного тижня, але "для цього сторони мають досягти достатнього прогресу".

Втім, представник від росіян Ушаков за підсумками переговорів заявив, що конкретну дату зустрічі Путіна і Трампа "поки назвати важко". За його словами, мова навряд чи йде про наступний тиждень.

Він додав, що загалом перемовини в Саудівській Аравії "пройшли непогано", й Москва та Вашингтон нібито "домовилися враховувати інтереси один одного".

"Поки що важко сказати, що РФ і США зближуються, але розмова про це була", - стверджує Ушаков.

Також він заявив, що окремі групи російських та американських перемовників нібито "розпочнуть контакти з Україною у належний час". Причому склад російської групи визначить особисто Путін.

Інший перемовник від російської сторони Дмитрієв коротко схарактеризував переговори в Ер-Ріяді, назвавши їх "позитивними".

Що кажуть в США за підсумками перемовин

Першою від американської сторони з'явилася заява речниці Держдепартаменту Сполучених Штатів Теммі Брюс. За її словами, делегації США та Росії погодилися "усунути подразники двосторонніх відносин з метою вжиття заходів, необхідних для нормалізації роботи дипломатичних представництв".

Брюс заявила, що обидві сторони також погодилися призначити команди високого рівня для переговорів по Україні.

"США та Росія також почнуть розглядати майбутню співпрацю з питань взаємного геополітичного інтересу та історичних економічних та інвестиційних можливостей, які з’являться в результаті успішного завершення конфлікту в Україн", - додала вона.

Згідно із заявою Держдепу, сторони сьогоднішніх зустрічей "зобов’язуються продовжувати співпрацю".

"Президент Трамп хоче зупинити вбивство. США хочуть миру та використовують свою силу у світі, щоб об’єднати країни. Президент Трамп - єдиний лідер у світі, який може змусити Україну та Росію погодитися на це", - йдеться в заяві.

Щодо часових рамок у заяві Держдеп зазначив, що "одного телефонного дзвінка з наступною зустріччю недостатньо для встановлення міцного миру", тому це лише "початок процесу".

Згодом Рубіо, Волц та Віткофф дали спільну пресконференцію, де підбили підсумки перемовин з росіянами. Вони заявили, що жодної встановленої дати зустрічі Трампа і Путіна поки немає, але ця зустріч "очікується".

Американська делегація за підсумками зустрічі заявила, що всі сторони (Україна та РФ) мають бути згодні з фінальним рішенням щодо припинення війни. Як сказав Рубіо, зустріч у Саудівській Аравії стала першим кроком на шляху до миру. Він також підкреслив, що ЄС має бути залучений до цього процесу. РБК-Україна нижче наводить заяви американських дипломатів.

Держсекретар США Марко Рубіо:

Сьогоднішня зустріч була першим кроком довгого і важкого шляху. Щоб покласти край будь-якому конфлікту, усі сторони повинні зробити поступки і треба визначити, які саме.

Мета полягає в тому, щоб покласти край цьому конфлікту справедливим, тривалим, стійким і рішенням, котрий буде допустимий для всіх сторін.

Трамп хоче привести світ до миру і світ має бути вдячний.

До чого призведуть переговори - залежить від сторін конфлікту. Ключовим елементом є те чи можна досягти угоди, котра буде допустима для всіх сторін конфлікту. Якщо це станеться - світ стане кращим.

Також він розповів, що Росія та США домовилися відновити колишню чисельність штату посольств у Москві та Вашингтоні.

Якщо наші дипломатичні канали не працюють, то буде важко постійно та ефективно комунікувати і це може звести з рейок всі наші дискусії з приводу України.

Крім того, Рубіо натякнув на подальшу роль ЄС у врегулюванні війни в Україні, кажучи, що "ЄС колись доведеться сісти за стіл переговорів, тому що вони також вводили санкції".

Радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц:

Волц своєю чергою вихваляв "човникову" дипломатію, наголосивши, що перемовини мають вестися з обома сторонам конфлікту. Також він відкинув тези про те, що українці та європейці відчувають себе осторонь у цих переговорах з Росією.

Ми повинні говорити з обома сторонами.

В Україні має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове.

Практична реальність полягає в тому, що буде певна дискусія щодо території, а також буде дискусія щодо гарантій безпеки. Це фундаментальні основи.

Європа має лідирувати в забезпеченні гарантій безпеки для України. Ми всі маємо зробити свій внесок у нашу спільну оборону, і ми очікуємо, що "це буде вулиця з двостороннім рухом" для наших європейських союзників, і той факт, що Британія, Франція та інші говорять про більш активний внесок у безпеку України, ми вважаємо хорошим.

Однак, як пише The Guardian, стосовно ряду низки детальних питань, як, наприклад, чи можуть будь-які мирні переговори включати пропозицію визнати окупований Крим територією Росії або зняти главу МЗС РФ Лаврова з-під санкцій США - американська делегація намагається уникати чіткої відповіді. Кажучи натомість, що вони "не готові вести переговори або обговорювати кожен елемент", оскільки сторони "ще не на такому рівні розмов".

Як коментують перемовини росіяни

Пізніше з'явилися заяви Лаврова, який очолював російську делегацію на перемовинах. Він стверджує, що США буцімто "пропонували РФ ввести мораторій на удари по енергетичних об'єктах", але Москва відмовилася.

"Сьогодні наші американські колеги говорили, що, можливо, запровадити якийсь мораторій на атаки на енергетичні об'єкти. Ми пояснили, що ми ніколи не наражали на небезпеку систему енергопостачання населення, і нашими цілями були тільки ті об'єкти, які безпосередньо обслуговують збройні сили України", - цинічно сказав Лавров.

Він також повідомив, що Вашингтону і Москві вдалося домовитися щодо "забезпечення якнайшвидшого затвердження послів двох країн", про що по суті заявили напередодні американські представники. За його словами, заступники міністрів нібито домовляться про зустріч, на якій "розглянуть необхідність усунення штучних бар'єрів" у роботі дипустанов.

Лавров стверджує, що американці та росіяни погодили, що "буде сформовано найближчим часом процес щодо українського врегулювання". Американська сторона повідомить Росії ім'я та посаду свого представника, після цього Росія представить свого.

"Концептуально учасники зустрічі домовилися створювати умови, щоб наша співпраця відновилася в повному обсязі і розширилася на різні сфери", - додав Лавров.

Fox News написало про 3-етапний мирний план

Тим часом кореспондент прес-пулу Білого дому від Fox News Джекі Хайнріх із посиланням на дипломатичні джерела повідомила, що США та РФ нібито розробили "триступеневий мирний план".

Мовляв, він включає припинення вогню, після якого в Україні мають відбутися вибори, а вже після - підписання мирної угоди.

"За словами джерел Fox News, Росія та США вважають вибори в Україні "ключовою умовою для успіху процесу врегулювання". Ця умова викличе суперечки сторін, оскільки Росія "не проводить справжніх виборів", а в Україні не ухвалять "перспективу призначення проросійського маріонеткового президента", - написала Хайнріх.

Примітно, що перед цим подібні меседжі про так званий "план мирного врегулювання" російсько-української війни поширювалися мережею від депутата Європарламенту Сергія Лагодинського, який своєю чергою посилався на власні джерела.

Варто зауважити, що жодних офіційних підтверджень цьому з боку американської сторони та загалом коментарі щодо цього наразі немає.

При цьому глава МЗС РФ Лавров заявив, що "не бачив повідомлень про те, що країни домовилися про триступеневий план врегулювання по Україні".