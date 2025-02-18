Зустріч Трампа та Путіна у Саудівській Аравії може відбутися наступного тижня, - Bloomberg
Переговори посадовців США та Росії в Саудівській Аравії завершились, вони проходили для обговорення завершення війни в Україні. Зустріч Трампа та Путіна може відбутися вже наступного тижня.
Про це повіомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
В Ер-Ріяді переговори пройшли без участі представників Києва, а Європа стикається з труднощами у відповіді на швидкість подій.
Переговори відбувалися після дзвінка президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним минулого тижня, під час якого змінилися ключові позиції США щодо конфлікту. Зустріч може пройти в Саудівській Аравії вже наступного тижня, а делегації двох країн можуть узгодити її проведення вже сьогодні.
Ця зустріч є способом "виявити, чи серйозні росіяни і чи знаходяться вони на одній хвилі" з США щодо завершення війни в Україні, за словами прес-секретаря Державного департаменту Тамі Брюс, яка інформувала журналістів, що супроводжують Рубіо.
Зустрічі проходять у контексті зростаючого напруження між США та Росією, і питання участі Києва в майбутніх мирних угодах залишаються одним із найголовніших викликів у пошуках вирішення конфлікту.
Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що Україна не визнаватиме будь-яких угод без своєї участі, що ставить додаткові питання до стабільності переговорного процесу.
Нагадаємо, що Україна виступає за мирне врегулювання конфлікту, яке передбачає надання гарантій безпеки для Києва. Водночас питання територіальної цілісності країни не підлягає обговоренню.
За словами президента України, країна прагне миру і бажає, щоб війна завершилася, але важливо, щоб закінчення конфлікту було забезпечене наданням гарантій безпеки.
Він зазначив, що Україна хоче отримати ці гарантії від Сполучених Штатів, Європейського Союзу та всієї Європи, включаючи Туреччину. Водночас президент підкреслив, що Україна ніколи не погодиться на компроміс щодо своєї територіальної цілісності.
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