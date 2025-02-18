Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії: причина пов'язана із зустріччю РФ та США

Президент України Володимир Зеленський вирішив перенести свій візит до Саудівської Аравії. Він не хоче "збігів" після сьогоднішньої зустрічі між російськими та американськими чиновниками.

Як передає РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

У Зеленського запитали, чи буде він завтра, 19 лютого, проводити в Саудівській Аравії зустрічі з американськими чиновниками, оскільки вони залишаються там після переговорів з росіянами.

Глава української держави наголосив, що Україну не запрошували на зустріч російських та американських чиновників у Саудівській Аравії. Такі плани Вашингтона та Москви стали для Києва сюрпризом.

"Я не знаю, хто там буде залишатися, хто хто буде їхати. Мені все одно. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. Я не хочу співпадінь і тому я не поїду до Саудівської Аравії (завтра - ред.)", - додав президент.

Він уточнив, що щодо цього питання Україна вже зв'язалася з партнерами в Саудівській Аравії. Було ухвалено рішення перенести візит на 10 березня.

При цьому глава держави зазначив, що на американських чиновників очікують у Києві.