Зустріч США і Росії в Саудівській Аравії та візит Зеленського в Анкару: новини за 18 лютого
Російські та американські чиновники провели зустріч у Саудівській Аравії. Тим часом президент України Володимир Зеленський відвідав Туреччину і зустрівся з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 18 лютого, - в матеріалі РБК-Україна.
Тривали майже 5 годин. Що відомо про результати переговорів у Саудівській Аравії між США та РФ
У Саудівській Аравії завершилися переговори американської та російської делегацій. Зустріч закінчилася через 4,5 години.
РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про результати переговорів США і РФ в Ер-Ріяді.
Зеленський провів зустріч з Ердоганом у Туреччині
Президент України Володимир Зеленський провів в Анкарі зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Після переговорів глава української держави заявив, що жодній стороні не вдасться перемогти у війні за допомогою зброї.
РФ удосконалила ракети KN-23 від КНДР, вони стали точнішими при влучанні, - Буданов
Північна Корея і Росія посилюють військову співпрацю в різних галузях, і особливо в технологіях. Росіяни змогли вдосконалити північнокорейську ракету KN-23, заявив начальник ГУР Кирило Буданов.
"Ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародного співтовариства", - сказав Буданов.
Зустріч Трампа і Путіна в Саудівській Аравії може відбутися наступного тижня, - Bloomberg
Зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна може відбутися вже наступного тижня, повідомляє Bloomberg.
За даними видання, зустріч Трампа і Путіна могли узгодити російські та американські чиновники під час переговорів в Ер-Ріяді.
Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії: причина пов'язана із зустріччю РФ і США
Президент України Володимир Зеленський вирішив перенести свій візит до Саудівської Аравії.
За словами глави держави, він не хоче "збігів" після сьогоднішньої зустрічі між російськими та американськими чиновниками.
У Китаї відреагували на чутки про пропозицію США відправити миротворців в Україну
Відправлення китайських миротворців в Україну є гіпотетичним питанням. Китай відмовляється коментувати відповідні чутки, заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякун.
Також він додав, що позиція Китаю щодо війни Росії проти України "завжди була справедливою".
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