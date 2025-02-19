Встреча США и России в Саудовской Аравии и визит Зеленского в Анкару: новости за 18 февраля

Российские и американские чиновники провели встречу в Саудовской Аравии. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию и встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Более детально о том, что произошло во вторник, 18 февраля, - в материале РБК-Украина .

Длились почти 5 часов. Что известно о результатах переговоров в Саудовской Аравии между США и РФ

В Саудовской Аравии завершились переговоры американской и российской делегаций. Встреча закончилась через 4,5 часа.

РБК-Украина в материале собрало все, что известно о результатах переговоров США и РФ в Эр-Рияде.

Зеленский провел встречу с Эрдоганом в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Анкаре встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После переговоров глава украинского государства заявил, что ни одной стороне не удастся победить в войне при помощи оружия.

РФ усовершенствовала ракеты KN-23 от КНДР, они стали более точными при попадании, - Буданов

Северная Корея и Россия усиливают военное сотрудничество в различных областях, и особенно в технологиях. Россияне смогли усовершенствовать северокорейскую ракету KN-23, заявил начальник ГУР Кирилл Буданов.

"Это сотрудничество достигает самого высокого уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества", - сказал Буданов.

Встреча Трампа и Путина в Саудовской Аравии может состояться на следующей неделе, - Bloomberg

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться уже на следующей неделе, сообщает Bloomberg.

По данным издания, встречу Трампа и Путина могли согласовать российские и американские чиновники в ходе переговоров в Эр-Рияде.

Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию: причина связана со встречей РФ и США

Президент Украины Владимир Зеленский решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию.

По словам главы государства, он не хочет "совпадений" после сегодняшней встречи между российскими и американскими чиновниками.

В Китае отреагировали на слухи о предложении США отправить миротворцев в Украину

Отправка китайских миротворцев в Украину является гипотетическим вопросом. Китай отказывается комментировать соответствующие слухи, заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Го Цзякун.

Также он добавил, что позиция Китая по войне России против Украины "всегда была справедливой".