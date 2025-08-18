ua en ru
Зустріч у Білому домі: Bloomberg дізналося цілі Зеленського та європейців

Понеділок 18 серпня 2025 03:44
UA EN RU
Зустріч у Білому домі: Bloomberg дізналося цілі Зеленського та європейців Фото: президенти США Дональд Трамп і України Володимир Зеленський (Getty Imagees)
Автор: Валерій Савицький

Президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам доведеться з'ясувати гарантії безпеки США, які вони готові надати в обмін на зустріч українського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання звернуло увагу на той факт, що серед групи політиків, які супроводжують президента України Володимира Зеленського, є люди, з якими Дональд Трамп має міцні особисті взаємини. Серед них - генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президент Фінляндії Александр Стубб.

Делегація європейських лідерів буде прагнути отримати чітку відповідь від Трампа щодо того, які саме гарантії безпеки готові надати США, намагаючись організувати зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

За словами джерела видання, крім уникнення нової конфронтації, на кшталт перепалки в Овальному кабінеті 28 лютого, та збереження інтересу Трампа до посередництва, завдання Володимира Зеленського на переговорах - з’ясувати більше про вимоги Путіна, визначити терміни тристоронньої зустрічі та схилити США до жорсткіших санкцій проти Росії.

"Чи вдасться Зеленському реалізувати перераховані завдання, буде залежати від того, наскільки, на думку європейських чиновників, Путіну вдалося вплинути на Трампа під час саміту на Алясці 15 серпня, - йдеться у публікації.

Зустріч у Білому домі 18 серпня

В неділю, 17 серпня, Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де відвідав саміт "Коаліції рішучих", а опісля разом із європейськими лідерами вирушив до США.

У понеділок, 18 серпня в Білому домі запланована зустріч Зеленського і делегації європейських лідерів із президентом США Дональдом Трампом.

Напередодні Трамп заявив про готовність Вашингтону надати Україні гарантії безпеки, що допоможуть завершити війну з Росією.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що під час зустрічі в Овальному кабінеті 18 серпня будуть обговорюватися територіальні поступки України на користь РФ.

