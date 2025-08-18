Встреча в Белом доме: Bloomberg узнало цели Зеленского и европейцев

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам придется выяснить гарантии безопасности США, которые они готовы предоставить в обмен на встречу украинского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание обратило внимание на тот факт, что среди группы политиков, которые сопровождают президента Украины Владимира Зеленского, есть люди, с которыми Дональд Трамп имеет крепкие личные взаимоотношения. Среди них - генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб.

Делегация европейских лидеров будет стремиться получить четкий ответ от Трампа относительно того, какие именно гарантии безопасности готовы предоставить США, пытаясь организовать встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

По словам источника издания, кроме избежания новой конфронтации, вроде перепалки в Овальном кабинете 28 февраля, и сохранения интереса Трампа к посредничеству, задача Владимира Зеленского на переговорах - выяснить больше о требованиях Путина, определить сроки трехсторонней встречи и склонить США к более жестким санкциям против России.

"Удастся ли Зеленскому реализовать перечисленные задачи, будет зависеть от того, насколько, по мнению европейских чиновников, Путину удалось повлиять на Трампа во время саммита на Аляске 15 августа, - говорится в публикации.