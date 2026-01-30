ua en ru
Політика

Нову зустріч України та РФ можуть перенести: Зеленський назвав причину

Україна, П'ятниця 30 січня 2026 10:59
Нову зустріч України та РФ можуть перенести: Зеленський назвав причину Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Зустріч України та Росії в Абу-Дабі, яка планувалася на 1 лютого, можуть перенести через ситуацію навколо Ірану, оскільки США можуть завдати удару по режиму аятол і це вплине на дату зустрічі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед пресою 30 січня.

Зеленський зазначив, що новий склад російської делегації, який був би представлений в Абу-Дабі - значно вищий, ніж було раніше. Тому Україна розглядає такі зустрічі, як серйозніші можливості щодо обговорення ключових питань.

Проте наступну зустріч, яка повинна була пройти 1 лютого, цієї неділі, можуть перенести. Тому коли вона дійсно пройде, наразі невідомо.

"Домовились, що зустріч буде в Абу-Дабі. І для нас дуже потрібно, щоб всі були на зустрічі, з ким домовлялись, тому що всі очікують фідбек. Але може бути змінена дата або місце. Тому що, на наш погляд, щось відбувається в ситуації з Америкою та Іраном. І ці речі, напевно, можуть повпливати на дату", - пояснив президент.

Зеленський також пояснив, що попри усі обговорення реальний результат зараз залежить від російського диктатора Володимира Путіна, оскільки в РФ все працює виключно так.

"Вони (росіяни, - ред.) обговорювали якісь речі з нашою делегацією, з американською делегацією. На що могли відповісти - відповідали, а на що не могли відповісти - чули аргументи. Важливо, що зустріч була не про лекції з історії. Це дуже важливий момент", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що зараз замість "фантастично-історичних довідок" стався перехід до реальних кроків та обговорень, щоб завершити війну.

"Тому ми зараз чекаємо фідбеку від російської сторони та від американської сторони. І, на наш погляд, Росія з Америкою вже мали відповідні контакти", - резюмував президент.

Минулими вихідними в ОАЕ відбулися перші тристоронні переговори між Україною, РФ та США. Вони отримали позитивну оцінку з боку американської сторони. Україна також висловилася про перші тристоронні переговори в Еміратах як змістовні.

З огляду на це наступну зустріч запланували на 1 лютого. При цьому державний секретар США Марко Рубіо заявив, що спецпредставники Стів Віткофф і Джаред Кушнер нібито не братимуть участі в новому раунді переговорів. Тобто зустрінуться лише делегації України та РФ.

