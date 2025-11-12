UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

ЗСУ знищили тисячу окупантів і не тільки: Генштаб оновив втрати ворога за добу

Фото: українські військові продовжують давати відсіч ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

За останню добу на фронті в Україні російські війська втратили тисячу солдатів та значку кількість техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 12 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 154 180 (+1 000) осіб.
  • танків - 11 342 од.
  • бойових броньованих машин - 23 556 (+3) од.
  • артилерійських систем - 34 379 (+13) од.
  • РСЗВ - 1 540 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 240 (+1) од.
  • літаків - 428 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 79 804 (+162) од.
  • крилаті ракети - 3 926 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 1 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 67 123 (+87) од.
  • спеціальна техніка - 3 994 (+1) од.

Ситуація на фронті

Нині найскладніша ситуація зберігається на Покровському напрямку та в Запорізькій області, де російські війська нарощують інтенсивність і масштаб штурмів.

Погодні умови сприяють атакам ворога, однак українські підрозділи продовжують ефективно знищувати сили противника.

Водночас Сили оборони України були змушені залишити позиції поблизу п’яти населених пунктів на двох напрямках у Запорізькій області.

Раніше повідомлялося, що темпи наступу російських військ у районі Покровська та навколо міста тимчасово знизилися, проте ворог і надалі намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ поблизу Мирнограда.

Згодом речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна зазначив, що українські війська впевнено утримують свої позиції та нищать окупантів на підступах до Мирнограда і в міській забудові Покровська.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна Росії проти України