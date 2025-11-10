ua en ru
Ворог несе величезні втрати. У Генштабі розповіли про бої в Покровську та Мирнограді

Понеділок 10 листопада 2025 10:54
Фото: у Генштабі розповіли про бої в Покровську та Мирнограді (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Уляна Безпалько

ЗСУ впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до Мирнограда та у міській забудові Покровська.

Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна.

"Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації. Ситуація залишається складною і динамічною. Тут ворог задіює всі наявні резерви, але натомість лише має величезні втрати", - заявив Ковальов.

За його словами, у Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до міста.

Логістика до міста ускладнена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України, або оперативне оточення міста, не відповідає дійсності.

"Напередодні підрозділам, які обороняють місто, доставлено необхідне озброєння та боєприпаси. Окрім того, проведено ротацію особового складу та евакуацію поранених. Таким же чином забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ", - додав він.

Як підкреслив речник Генерального штабу ЗСУ, триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися у Покровську. В місті продовжуються пошуково-ударні дії, також знищуються позиції противника у міській забудові.



Бої за Покровськ та Мирноград

Раніше повідомлялось, що темпи наступу російських військ у Покровську та навколо міста тимчасово сповільнилися, проте ворог продовжує намагатися заблокувати логістичні маршрути ЗСУ в районі Мирнограда.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне якнайшвидше захопити Покровськ, аби створити враження, що здатна встановити повний контроль над Донбасом.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ спростував фейки російської пропаганди про нібито "оточення Покровська".

Українські Сили оборони продовжують утримувати позиції в межах Покровсько-Мирноградської агломерації, однак ситуація залишається напруженою. Російські підрозділи вже проникли в місто, але українські війська активно ведуть бої, вибиваючи окупантів.

