Нові удари вглиб РФ та Покровськ: головне з доповіді Сирського Зеленському

Україна, Вівторок 11 листопада 2025 18:01
Нові удари вглиб РФ та Покровськ: головне з доповіді Сирського Зеленському Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головкомом Олександром Сирським, під час якої обговорили оперативну обстановку на фронті та результати роботи українських ударних систем у глибині території РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент написав у Telegram.

За словами президента, найскладнішою залишається ситуація на Покровському напрямку та в Запорізькій області, де російська армія нарощує інтенсивність і масштаби штурмів. Зеленський зазначив, що погодні умови зараз сприяють атакам ворога, однак українські підрозділи продовжують знищувати сили противника.

"Дякую кожному нашому підрозділу, кожному воїну, які задіяні для захисту українських позицій", - наголосив глава держави.

Водночас на Куп’янському напрямку ситуація дещо покращилася. За словами Зеленського, там є результати на користь українських військових, і така тенденція тримається вже кілька тижнів.

Окремо президент і Сирський обговорили роботу українських далекобійних засобів ураження.

"Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається", - підсумував президент.

Бої за Покровськ

Покровський напрямок уже тривалий час залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Нині в Донецькій області тривають запеклі бої за саме місто Покровськ.

Згідно з ранковим зведенням Генерального штабу, за минулу добу українські захисники відбили 63 атаки російських військ у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та Дачне.

Раніше речник Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна наголосив, що українські підрозділи впевнено утримують свої позиції та завдають значних втрат окупантам у міській забудові Покровська.

В ЗСУ визнають, що наразі ситуація в Покровську залишається складною: росіяни вже перебувають у місті, хоча їх звідти активно вибивають. Також зазначається, що російські війська проникли до міської забудови - вони хочуть створити умови для повного оточення українських сил у місті.

