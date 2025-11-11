Нові удари вглиб РФ та Покровськ: головне з доповіді Сирського Зеленському

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головкомом Олександром Сирським, під час якої обговорили оперативну обстановку на фронті та результати роботи українських ударних систем у глибині території РФ.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент написав у Telegram.

За словами президента, найскладнішою залишається ситуація на Покровському напрямку та в Запорізькій області, де російська армія нарощує інтенсивність і масштаби штурмів. Зеленський зазначив, що погодні умови зараз сприяють атакам ворога, однак українські підрозділи продовжують знищувати сили противника.

"Дякую кожному нашому підрозділу, кожному воїну, які задіяні для захисту українських позицій", - наголосив глава держави.

Водночас на Куп’янському напрямку ситуація дещо покращилася. За словами Зеленського, там є результати на користь українських військових, і така тенденція тримається вже кілька тижнів.

Окремо президент і Сирський обговорили роботу українських далекобійних засобів ураження.

"Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби, і це досягається", - підсумував президент.