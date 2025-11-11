Силам оборони довелося відійти з позицій біля кількох населених пунктів на Запоріжжі

Сили оборони України були вимушені відійти з позицій біля п'яти населених пунктів на двох напрямках у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Сил оборони півдня Владислава Волошина.

"На Запоріжжі, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, вже декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Ворог застосовує усі види наявного озброєння, щоб витіснити Збройні Сили України з утримуваних позицій", - зазначив Волошин.

За його словами, за минулі декілька діб тут зафіксовано до сотні бойових зіткнень.

Внаслідок активізації ворожих штурмових дій (щодня більше 400 артобстрілів із застосуванням близько 2 тисяч боєприпасів), з метою збереження життя особового складу, силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка.

"Ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники усіма силами протидіяють їхнім спробам утриматись", - додав речник Сил оборони півдня.

Він також зазначив, що за Рівнопілля, Солодке та Яблукове тривають жорстокі бої. Противник зі східного напрямку прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського.

"Бої тривають. За кожен сантиметр нашої землі запекло бʼються штурмові підрозділи", - підкреслив Волошин.