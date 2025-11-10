РФ сповільнює темп наступу в Покровську, водночас блокує логістику ЗСУ в Мирнограді, - ISW

Темпи наступу російських військ у Покровську та навколо міста тимчасово сповільнилися, проте ворог продовжує намагатися заблокувати логістичні маршрути ЗСУ в районі Мирнограда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 9 листопада не зафіксовано нових наступальних дій російських військ у Покровському напрямку.

Це узгоджується з повідомленнями про те, що окупанти сповільнили темпи наземних атак, зосередившись на розширенні логістики та перекиданні підкріплень у південну частину міста.

За даними джерела у військовій розвідці, російські сили перебувають у більшості районів Покровська, але не мають можливості оточити місто. Наразі ворог проводить операції проникнення з півдня.

Контроль над українськими шляхами постачання

Також повідомляється, що Росія перекидає мінометні розрахунки та операторів безпілотників, щоб посилити контроль над українськими шляхами постачання.

Український військовослужбовець, який діє на цьому напрямку, повідомив, що погодні умови ускладнюють роботу українських дронів як у розвідці, так і в завданні ударів по російських групах.

Водночас він наголосив, що Збройні сили України утримують позиції по всьому місту, тоді як російські війська контролюють лише окремі райони Покровська.

Деякі російські "воєнкори" визнали, що бойові дії у місті не мають високої інтенсивності, зазначивши, що "Покровськ не охоплений полум’ям", а кулеметні сутички трапляються рідко.

"ISW продовжує оцінювати, що найближчими днями російські війська, ймовірно, збільшать темпи наземної активності в Покровську, розширюючи логістику і перекидаючи в місто особовий склад", - наголошується в аналізі.