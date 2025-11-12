ВСУ уничтожили тысячу оккупантов и не только: Генштаб обновил потери врага за сутки

Ситуация на фронте

Сейчас самая сложная ситуация сохраняется на Покровском направлении и в Запорожской области, где российские войска наращивают интенсивность и масштаб штурмов.

Погодные условия способствуют атакам врага, однако украинские подразделения продолжают эффективно уничтожать силы противника.

В то же время Силы обороны Украины были вынуждены оставить позиции вблизи пяти населенных пунктов на двух направлениях в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что темпы наступления российских войск в районе Покровска и вокруг города временно снизились, однако враг и в дальнейшем пытается перерезать логистические пути ВСУ вблизи Мирнограда.

Впоследствии спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина отметил, что украинские войска уверенно удерживают свои позиции и уничтожают оккупантов на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.