RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

ВСУ уничтожили тысячу оккупантов и не только: Генштаб обновил потери врага за сутки

Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

За последние сутки на фронте в Украине российские войска потеряли тысячу солдат и значительное количество техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 12 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 154 180 (+1 000) чел.
  • танков - 11 342 ед.
  • боевых бронированных машин - 23 556 (+3) ед.
  • артиллерийских систем - 34 379 (+13) ед.
  • РСЗО - 1 540 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 240 (+1) ед.
  • самолетов - 428 ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 79 804 (+162) ед.
  • крылатые ракеты - 3 926 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 1 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 67 123 (+87) ед.
  • специальная техника - 3 994 (+1) ед.

Ситуация на фронте

Сейчас самая сложная ситуация сохраняется на Покровском направлении и в Запорожской области, где российские войска наращивают интенсивность и масштаб штурмов.

Погодные условия способствуют атакам врага, однако украинские подразделения продолжают эффективно уничтожать силы противника.

В то же время Силы обороны Украины были вынуждены оставить позиции вблизи пяти населенных пунктов на двух направлениях в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что темпы наступления российских войск в районе Покровска и вокруг города временно снизились, однако враг и в дальнейшем пытается перерезать логистические пути ВСУ вблизи Мирнограда.

Впоследствии спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина отметил, что украинские войска уверенно удерживают свои позиции и уничтожают оккупантов на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против Украины