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ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів "Вагнера" на Бахмутському напрямку, - Маляр

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П'ятниця 05 травня 2023 15:10
ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів "Вагнера" на Бахмутському напрямку, - Маляр Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові чинять потужний опір ворогу на Бахмутському напрямку й здійснюють активні штурмові дії. Було знищено місця зберігання боєприпасів "вагнерівців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

Як відзначила Маляр, через схильність до символізму, російські окупанти й надалі розраховують взяти під контроль Бахмут до 9 травня.

"Наші Сили оборони чинять не просто потужний опір, а й не дають виконати ворогу задачу. Не дають прорвати оборону. З нашого боку також вчиняються активні штурмові дії. Зараз є новина, що нашими бійцями знищенні місця зберігання боєприпасів "вагнерівців", - відзначила заступник міністра оборони.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти планують взяти під свій контроль Бахмут Донецької області до 9 травня. Як відзначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, ЗСУ зроблять усе, аби плани ворога не втілились у реальність.

Тим часом засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його підрозділи нібито "виходитимуть" з Бахмута. Причиною тому він назвав снарядний голод.

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