Пригожин заявив, що ПВК "Вагнера" виходить з Бахмуту

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що нібито його найманці покинуть позиції в Бахмуті і віддадуть їх підрозділам Міноборони РФ. Це нібито станеться 10 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пригожина.

"Офіційно звертаюся до начальника Генерального штабу, міністра оборони, верховного головнокомандувача та народу Росії. Заявляю від імені бійців ПВК "Вагнер", від імені командування ПВК "Вагнер", 10 травня 2023 року ми змушені передати позиції у населеному пункті Бахмут підрозділам міністерства оборони та вивести залишки ПВК "Вагнер" до тилових таборів, щоб зализати рани", - заявив він.

За його словами, він ухвалив таке рішення нібито через снарядний голод у "вагнерівців".

"Я виводжу підрозділи ПВК "Вагнер" із Бахмута, бо за відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель", - сказав Пригожин.

Зазначимо, що напередодні цієї заяви Пригожин опублікував відео на тлі загиблих на війні "вагнерівців". Він звертався до міністра оборони Сергія Шойгу та начальника російського Генштабу Валерія Герасимова із закликом виділити боєприпаси Оскільки через "снарядний голод" його окупанти масово гинуть.

Пригожин раніше вкидав фейки щодо Бахмуту

Варто зауважити, що ватажок "вагнерівців" не вперше робить подібні заяви про Бахмут. Раніше Євген Пригожин запустив фейк про те, що нібито наказав підрозділам "призупинити ведення вогню в районі Бахмута", але пізніше заявив, що просто "пожартував".

Втрати "вагнерівців" дійсно колосальні

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв про колосальні втрати ЧВК "Вагнера". За даними аналітиків, на фронті залишилась лише п'ята частина "вагнерівців".

При цьому за даними Білого дому, в Україні загинуло вже понад 30 тисяч солдатів ПВК "Вагнера" і вони продовжують зазнавати великих втрат.

Що цікаво, найманці Пригожина наразі є основною силою окупантів, які намагаються захопити Бахмут.

Однак в ЗСУ повідомляли, якщо вони не налагодять джерело постачання особового складу і не змінять тактику, на фронті їх може вистачити ще на місяць-два.

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