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У ЗСУ про мрії РФ захопити Бахмут до 9 травня: скоро встановлять рекорд Гіннесса з перенесення дат

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Вівторок 02 травня 2023 13:25
У ЗСУ про мрії РФ захопити Бахмут до 9 травня: скоро встановлять рекорд Гіннесса з перенесення дат Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (Арміяinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія хоче захопити Бахмут до 9 травня, але Сили оборони зроблять усе, аби їхні плани не втілились у реальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що в традиціях російських можновладців - постійно встановлювати якісь досягнення до якихось дат. Щоправда, за його словами, ці традиції круто міняють Сили оборони України.

"Вони (росіяни - ред.) скоро встановлять рекорд Гіннесса по перенесенню дат, до яких вони щось мають взяти. До кінця березня вони мали взяти весь Донбас. Перші дати про взяття Бахмуту були в липні 2022 року, відтак він досі стоїть. Наші Сили оборони зроблять все, щоб жодна з цих дат не стала реальністю", - сказав речник.

До того ж, Череватий зазначив, що коли прийде час - росіяни вже будуть відраховувати дати, куди вони добіжать, втікаючи від українських військ.

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на джерела повідомило, що Кремль хоче окупувати Бахмут до 9 травня, щоб Путін на "переможній ноті" оголосив про завершення війни.

Втім українські військові контратакують на окремих ділянках Бахмута.

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