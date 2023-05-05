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ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов "Вагнера" на Бахмутском направлении, - Маляр

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Пятница 05 мая 2023 15:10
ВСУ уничтожили места хранения боеприпасов "Вагнера" на Бахмутском направлении, - Маляр Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные оказывают мощное сопротивление врагу на Бахмутском направлении и совершают активные штурмовые действия. Были уничтожены места хранения боеприпасов "вагнеровцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

Как отметила Маляр, из-за склонности к символизму, российские оккупанты и в дальнейшем рассчитывают взять под контроль Бахмут до 9 мая.

"Наши Силы обороны оказывают не просто мощное сопротивление, но и не дают выполнить врагу задачу. Не дают прорвать оборону. С нашей стороны также совершаются активные штурмовые действия. Сейчас есть новость, что нашими бойцами уничтожены места хранения боеприпасов "вагнеровцев", - отметила заместитель министра обороны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты планируют взять под свой контроль Бахмут Донецкой области до 9 мая. Как отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, ВСУ сделают все, чтобы планы врага не воплотились в реальность.

Между тем основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения якобы будут "выходить" из Бахмута. Причиной тому он назвал снарядный голод.

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