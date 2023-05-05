РФ стягує вагнерівців до Бахмуту, намагаючись взяти місто до 9 травня, - Маляр

Росія не полишає ідеї взяти під свій контроль Бахмут Донецької області до 9 травня. Для цього до міста стягуються вагнерівці, якими замінюються штурмові загони десантників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Задля виконання цієї задачі вони стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку", - розповіла Маляр.

За її словами, українські військові не дають ворогу прорвати оборону. Зокрема, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців.

Як повідомляло РБК-Україна, Москва поставила собі черговий дедлайн з окупації Бахмута - 9 травня. А потім, за однією з версій, російський диктатор Володимир Путін може оголосити на цій "переможній ноті" про закінчення війни: мовляв, "всі цілі "сво" виконані, українська армія розбита".

Як сказав спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, Росія дійсно хоче захопити Бахмут до 9 травня, але Сили оборони зроблять все, щоб їхні плани не втілилися в реальність.