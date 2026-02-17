ЗСУ знищили "мисливця за субмаринами" в Криму

Знищено вертоліт Ка-27

У ніч на 17 лютого українські військові уразили корабельний багатоцільовий вертоліт Ка-27 у районі населеного пункту Камишли на тимчасово окупованій території Криму. Зафіксовано пряме влучання в ціль.

Що відомо про вертоліт Ка-27

Зразок вертольота "252" піднявся в повітря 8 серпня 1973 року. На його основі були розроблені дві основні модифікації для ВМФ - протичовновий вертоліт Ка-27 і пошуково-рятувальний Ка-27ПС, а в подальшому і транспортно-бойовий вертоліт для морської піхоти Ка-29 і цивільний багатоцільовий вертоліт Ка-32.

Ка-27 призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів, що прямують на глибині до 500 м на швидкостях до 75 км/год у районах пошуку, віддалених від корабля базування до 200 км при хвилюванні моря до 5 балів вдень і вночі у простих та складних метеоумов.

Основні характеристики Ка-27:

Двигуни: 2 × ТВЗ-117ВК (по 2200-2225 к.с. кожен).

Максимальна злітна маса: 12 000 кг (нормальна - 10 600 - 10 700 кг).

Швидкість: максимальна - 270 км/год, крейсерська - 220 км/год.

Дальність польоту: 800 - 900 км.

Практична стеля: 5 000 м.

Габарити: довжина - 12,25 м, висота - 5,4 м, діаметр несучих гвинтів - 15,9 м.

Вертоліт може забезпечувати виконання тактичних завдань як одиночно, так і у складі групи та у взаємодії з кораблями у всіх географічних широтах. Вертоліт може працювати як з берегового аеродрому, так і з борту корабля.

Знищено пункти управління дронами

Крім того, 16 лютого Сили оборони уразили три пункти управління безпілотниками російських військ:

у районі Гуляйполя (тимчасово окупована територія Запорізької області);

у районі Анатоліївки (Курська область РФ);

у районі населеного пункту Затишшя (тимчасово окупована територія Запорізької області).

Удари по ключових об’єктах ворога тривають

Втрати противника та масштаби пошкоджень уточнюються. У Генштабі зазначають, що українські сили й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, які забезпечують управління військами, авіацію та безпілотні підрозділи російської армії.