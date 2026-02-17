ВСУ уничтожили "охотника за субмаринами" в Крыму

Украинские военные ночью нанесли удар по российскому корабельному вертолету Ка-27 на временно оккупированной территории Крыма. Также было поражено несколько пунктов управления дронами оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
В ночь на 17 февраля украинские военные поразили корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 в районе населенного пункта Камышлы на временно оккупированной территории Крыма. Зафиксировано прямое попадание в цель.
Образец вертолета "252" поднялся в воздух 8 августа 1973 года. На его основе были разработаны две основные модификации для ВМФ - противолодочный вертолет Ка-27 и поисково-спасательный Ка-27ПС, а в дальнейшем и транспортно-боевой вертолет для морской пехоты Ка-29 и гражданский многоцелевой вертолет Ка-32.
Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до 5 баллов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.
Основные характеристики Ка-27:
Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах. Вертолет может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.
Кроме того, 16 февраля Силы обороны поразили три пункта управления беспилотниками российских войск:
Потери противника и масштабы повреждений уточняются. В Генштабе отмечают, что украинские силы и в дальнейшем будут системно наносить удары по объектам, которые обеспечивают управление войсками, авиацию и беспилотные подразделения российской армии.
Ночью в Краснодарском крае местные жители сообщили об атаке беспилотников и пожаре на нефтяном предприятии. В соцсетях появились многочисленные фото и видео последствий ударов.
Впоследствии официально подтвердили возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе - под удар попал резервуар с нефтепродуктами, что привело к масштабному пожару. Ильский НПЗ, один из крупнейших на юге России с мощностью около 138 тысяч баррелей в сутки, уже неоднократно становился целью атак дронов.
В то же время во временно оккупированном Севастополе заявили об "одной из самых продолжительных атак" последнего времени, а российские СМИ также сообщили о ночном ударе беспилотников по химическому предприятию "Метафракс" в Пермском крае, где после атаки возник пожар.