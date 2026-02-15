ua en ru
Нд, 15 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Невідомі дрони атакують Сочі та Крим: під ударом міг бути порт

Неділя 15 лютого 2026 00:41
UA EN RU
Невідомі дрони атакують Сочі та Крим: під ударом міг бути порт Ілюстративне фото: працівники МСЧ Росії (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Краснодарський край і Крим з вечора суботи атакують невідомі дрони - про потужні вибухи в небі скаржилися жителі Сочі та Адлера, міг бути вражений порт. Також повідомляється про прильоти в Керчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Читайте також: За 1700 кілометрів від України: дрони атакували НПЗ в Ухті

Атака на Краснодарський край

Невідомі дрони з вечора намагаються атакувати Краснодарський край - про потужні вибухи в небі повідомляли жителі Сочі та Адлера. У Сочі міг бути атакований порт. У містах працювала ППО, вже нібито збито десятки повітряних цілей, пишуть у роспабліках.

Згідно з повідомленням, найактивніше вибухи почали гриміти після 22:00 14 лютого і тривають досі. Найгучніше було в Адлері: за словами очевидців, у вікнах тремтіли шибки, а в деяких машин у дворах спрацювала сигналізація.

Періодично виє сирена тривоги. Інформації про руйнування або постраждалих поки що не було.

Раніше в регіоні оголосили режим безпілотної небезпеки, ввели тимчасові обмеження на роботу аеропортів Сочі та Геленджик.

У Керчі - прильоти. Міст перекрито

Також у роспабліках повідомляють, що голосно було в Керчі. Керченський міст перекрито з 19.00 суботи. Працювала ППО, було збито десятки повітряних цілей.

"На Тамані, на іншому березі Керченської протоки - хороші прильоти, повідомляють передплатники з Керчі", - йдеться в одному з Telegram-каналів окупантів.

"Над Керчю бахи, повідомляють підписники", - додали ще в пабліку.

Нагадаємо, днями українські дрони атакували Ухтинський НПЗ на півночі Росії, який постачає нафтопродукти для ворожої армії. Удар по цьому НПЗ - новий рекорд дальності ураження для безпілотників українського виробництва.

Також повідомлялося, як у ніч на 11 лютого Сили оборони завдали удару по Волгоградському НПЗ у Росії. Ще наші військові завдали атаки на військові об'єкти противника на тимчасово окупованих територіях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сочи Краснодарский край Атака дронів
Новини
Буде точно, як в "Нової пошти". Укрпошта готує важливі нововведення
Буде точно, як в "Нової пошти". Укрпошта готує важливі нововведення
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи