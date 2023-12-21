ЗСУ знищили батареї РСЗВ "Ураган", з яких росіяни обстрілювали Херсон, - Гуменюк

Українські військові знищили батареї реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган" російських окупантів, які противник застосовував для обстрілу Херсона напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спікерки Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі " 5 каналу ".

Полковник зазначила, що російські загарбники стягують РСЗВ та вогнемети на лівий берег Херсонської області для ударів по населених пунктах, розташованих на західному боці річки Дніпро у регіоні.

При цьому Сили оборони продовжують операції з метою витіснення ворога подалі від правобережжя Херсонщини, ведеться бойова робота.

"За минулу добу можемо відзвітувати, у тому числі про те, що вдалося знищити батареї систем "Ураган". Це 3 автомобілі безпосередньо випуску ракет та транспортування", - розповіла спікерка.

Гуменюк звернула увагу, що це був "дуже потужний удар по ворожій силі" у регіоні.

Вона нагадала, що перед тим протягом доби російські загарбники обстрілювали Херсон саме з цих систем.

"Коли була й дронова атака одночасно із реактивною", - уточнила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня.

Також Гуменюк додала, що українські захисники тому продовжують знищувати російську тяжку артилерію, гаубиці "та все, що виявляють".

Російські обстріли Херсона та області

Зазначимо, що російські окупанти практично щодня завдають ударів по населених пунктах на правобережжі Херсонської області. Ворог із лівого берега в регіоні атакує цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

За даними місцевої влади, минулої доби, 20 грудня, війська РФ здійснили 131 обстріл по території регіону. Усього було випущено 687 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації. Херсоном росіяни випустили 30 снарядів.

Були "прильоти" по житлових кварталах населених пунктів області, по території заводу в Херсоні, по складах Товариства Червоного Хреста України, складах місцевої громадської організації "Щедрик", а також було пошкоджено приміщення міжнародної НУО HEKS/EPER.

Внаслідок ворожих обстрілів 4 особи отримали поранення, а в селі Тягинка сьогодні після російського артудару близько 11:30 загинула жінка.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, у листопаді військові ЗСУ заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Українським захисникам вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

У Генштабі ЗСУ пояснили, що Сили оборони хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріл цивільних.

Раніше речниця оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що робота на лівому березі триває. За її словами, робота ускладнюється через погану погоду.

Додамо, що українські військові продовжують бойові дії на лівому березі Дніпра в Херсонській області, та закріплюються на вказаній ділянці.