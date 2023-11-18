ua en ru
Сб, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гуменюк про лівий берег Херсонської області: є різниця між закріпилися і закріплюються

Херсон, Субота 18 листопада 2023 10:22
UA EN RU
Гуменюк про лівий берег Херсонської області: є різниця між закріпилися і закріплюються Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують бойову роботу на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Наші захисники закріплюються на вказаній ділянці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Це складна ділянка на нашому напрямку, і робота там триває. Але вона не вся підлягає розголосу. Навіть за умов, що якусь частину ми вже змогли оприлюднити. Є велика різниця у термінах "закріпилися" і "закріплюються". Ми продовжуємо бойову роботу, і підрозділи морської піхоти працюють потужно", - сказала вона.

Гуменюк додала, що ворог намагається "компенсувати" успіхи ЗСУ, зокрема, використовує тактичну авіацію та дрони.

"Намагається маневрувати в умовах складної погоди, типової для цієї пори року. Ворог долучає до тактичної авіації ще й безпілотні атаки, тобто активність сьогоднішня нічна дронів типу "Шахед" і також активність FPV-дронів на нашому напрямку досить велика", - наголосила речниця.

Що цьому передувало

Вчора, 17 листопада, українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі триває. За її словами, робота ускладнюється через погану погоду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Херсонська область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Атака на енергооб'єкт під Одесою і ефективна робота ППО під Києвом: наслідки обстрілу РФ вночі
Атака на енергооб'єкт під Одесою і ефективна робота ППО під Києвом: наслідки обстрілу РФ вночі
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни