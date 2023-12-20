Росіяни знищили склад із гуманітарною допомогою Червоного Хреста в Херсоні (фото)

Російська армія сьогодні вночі вдарила по складу гуманітарної допомоги в Херсоні, він повністю був знищений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Червоного Хреста України .

"Сьогодні вночі, внаслідок чергового обстрілу Херсона, було повністю зруйновано склад з гуманітарною допомогою Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пряме влучання і пожежа, яка виникла внаслідок цього, повністю знищила запаси гуманітарної допомоги для жителів Херсонської області, які зберігалися на складі.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/RedCrossUkraine)

"Співробітники та волонтери Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста не постраждали. Робота над ліквідацією наслідків триває", - додали в організації.

Обстріли Херсона та області

Російські загарбники практично щодня завдають ударів по населених пунктах Херсонської області, часто здійснюючи обстріли з лівобережної частини регіону. Внаслідок ворожих атак по житлових районах цивільні одержують поранення, не рідкісні й випадки загибелі місцевих жителів.

Вчора повідомлялось, що росіяни почали атакувати дронами Херсон. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла до 9 осіб.