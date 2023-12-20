Росіяни знищили склад із гуманітарною допомогою Червоного Хреста в Херсоні (фото)
Російська армія сьогодні вночі вдарила по складу гуманітарної допомоги в Херсоні, він повністю був знищений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Червоного Хреста України.
"Сьогодні вночі, внаслідок чергового обстрілу Херсона, було повністю зруйновано склад з гуманітарною допомогою Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пряме влучання і пожежа, яка виникла внаслідок цього, повністю знищила запаси гуманітарної допомоги для жителів Херсонської області, які зберігалися на складі.
Фото: Наслідки удару (facebook.com/RedCrossUkraine)
"Співробітники та волонтери Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста не постраждали. Робота над ліквідацією наслідків триває", - додали в організації.
Обстріли Херсона та області
Російські загарбники практично щодня завдають ударів по населених пунктах Херсонської області, часто здійснюючи обстріли з лівобережної частини регіону. Внаслідок ворожих атак по житлових районах цивільні одержують поранення, не рідкісні й випадки загибелі місцевих жителів.
Вчора повідомлялось, що росіяни почали атакувати дронами Херсон. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла до 9 осіб.
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