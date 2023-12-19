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Росіяни атакують Херсон: ЗСУ збивають дрони, є постраждалі

Херсон, Вівторок 19 грудня 2023 22:23
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Росіяни атакують Херсон: ЗСУ збивають дрони, є постраждалі Архівне фото: Росіяни атакують Херсон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні ввечері, 19 грудня, почала атакувати дронами Херсон. Унаслідок цього постраждало двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, начальника Херсонської МВА Романа Мрочка і першого заступника Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Окупанти вдарили по Херсону. Внаслідок атаки поранення отримала дитина, а також жінка", - йдеться у повідомленні.

За словами Прокудіна, є пошкодження закладу освіти, осель та гаражів.

Мрочко повідомив, що в місті чути роботу мобільних бригад, є збиття дронів.

Під ударом центр міста

Соболевський повідомив, що "прильоти" фіксуються в центральній частині Херсона.

Обстріли Херсона та області

Російські загарбники практично щодня завдають ударів по населених пунктах Херсонської області, часто здійснюючи обстріли з лівобережної частини регіону. Внаслідок ворожих атак по житлових районах цивільні одержують поранення, не рідкісні й випадки загибелі місцевих жителів.

Так, нагадаємо, 17 грудня війська РФ знову атакували території Херсонської області, що призвело до загибелі людини, і ще 6 правоохоронців отримали поранення.

Перед цим уночі 16 грудня російські окупанти обстріляли Херсон та область. Ворог застосував артилерію, а також дрони іранської розробки. У Херсоні було потрапляння поблизу інфраструктурного об'єкта, пошкоджено приміщення. Поранення отримали двоє чоловіків.

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