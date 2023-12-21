ВСУ уничтожили батареи РСЗО "Ураган", из которых россияне обстреливали Херсон, - Гуменюк

Украинские военные уничтожили батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" российских оккупантов, которые противник применял для обстрела Херсона накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире " 5 канала ".

Полковник отметила, что российские захватчики стягивают РСЗО и огнеметы на левый берег Херсонской области для ударов по населенным пунктам, расположенных на западной стороне реки Днепр в регионе.

При этом Силы обороны продолжают операции с целью вытеснения врага подальше от правобережья Херсонской области, ведется боевая работа.

"За минувшие сутки можем отчитаться, в том числе, о том, что удалось уничтожить батареи систем "Ураган". Это 3 автомобиля непосредственно выпуска ракет и транспортировки", - рассказала спикер.

Гуменюк обратила внимание, что это был "очень мощный удар по вражеской силе" в регионе.

Она напомнила, что как раз перед тем в течение суток российские захватчики обстреливали Херсон именно из этих систем.

"Когда была и дроновая атака одновременно с реактивной", - уточнила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

Также Гуменюк добавила, что украинские защитники поэтому продолжают уничтожать российскую тяжелую артиллерию, гаубицы "и все, что обнаруживают".

Российские обстрелы Херсона и области

Отметим, что российские оккупанты практически ежедневно наносят удары по населенным пунктам на правобережье Херсонской области. Враг с левого берега в регионе атакует гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

По данным местных властей, за прошедшие сутки, 20 декабря, войска РФ совершили 131 обстрел по территории региона. Всего было выпущено 687 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, БПЛА и авиации. По Херсону россияне выпустили 30 снарядов.

Были "прилеты" по жилым кварталам населенных пунктов области, по территории завода в Херсоне, по складам Общества Красного Креста Украины, складам местной общественной организации "Щедрик", а также было повреждено помещение международной НПО HEKS/EPER.

В результате вражеских обстрелов 4 человека получили ранения, а в селе Тягинка сегодня после российского артудара около 11:30 погибла женщина.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, в ноябре военные ВСУ заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. Украинским защитникам удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

В Генштабе ВСУ объяснили, что Силы обороны хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Ранее спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается. По ее словам, работа усложняется из-за плохой погоды.

Добавим, что украинские военные продолжают боевые действия на левом берегу Днепра в Херсонской области, и закрепляются на указанном участке.