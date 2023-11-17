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Гуменюк розповіла, що ускладнює роботу захисників на лівому березі Херсонської області

Україна, П'ятниця 17 листопада 2023 15:23
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Гуменюк розповіла, що ускладнює роботу захисників на лівому березі Херсонської області Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові закріпилися на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Але бойова робота ускладнена через погану погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Там працюють різні Сили оборони, різні структурні складові, не тільки морська піхота. Там працюють різні підрозділи за своїм призначенням. І робота дуже потужна не тільки з особистою присутністю, а й аеророзвідка, артилерія дуже багато чого роблять для тих, хто закріплюється на лівому березі, щоб вони мали більш-менш забезпечений спокій", - пояснила речниця.

Разом з тим вона наголосила, треба усвідомлювати, що ворог потужно відстежує в інформпросторі все, що стосується ситуації на лівому березі.

"Тому що в гібридній війні передача інформації - дуже важлива. Те, що передувало нашому цьому повідомленню - це знищення ворогом на окупованій території вишок мобільного зв'язку. Це знищення можливості у людей на окупованих територіях отримувати правдиву інформацію", - додала Гуменюк.

За її словами, після тривалої бойової роботи та інформаційної компанії ЗСУ можуть вийти на певний відритий етап.

При цьому Гуменюк наголосила, що погіршення погодних умов ускладнює бої. Йдеться як про окупантів, так і про українських захисників. Тому зараз наші воїни намагаються закріпитися на лівому березі.

"Треба усвідомлювати, що в умовах дуже поганої погоди зараз вона ускладнена. Бо це не тільки ускладнює фізичне просування, а й аеророзвідку. Тому що грозове попередження. І у ворога зараз немає можливості так само потужно використовувати тактичну авіацію, як вони робили до цього етапу (пам'ятаєте бомбардування по 70-80 КАБів за добу). Тож зараз цей період і використовується, щоб максимально надійно закріпити наші успіхи", - підкреслила вона.

Що цьому передувало

Сьогодні, 17 листопада, українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

У Генштабі пояснили, що одне з основних завдань цих операцій - необхідність відтіснити російських окупантів подалі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільних від постійних ворожих обстрілів.

Варто додати, що військові експерти та аналітики ISW раніше говорили про просування ЗСУ на лівому березі у Херсонській області. А 13 листопада Міноборони РФ вже заявило про перегрупування військ у Херсонській області.

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