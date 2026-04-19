UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

ЗСУ змагаються з окупантами за трьома напрямками, - Сирський

15:20 19.04.2026 Нд
2 хв
Україні необхідно посилювати ефективність своїх безпілотних систем
aimg Тетяна Степанова
Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (t.me_landforcesofukraine)

Наразі в українських військових триває змагання з російськими окупантами за трьома напрямками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський провів нараду з українськими командирами різних рівнів.

Йшлося також про ефективність організаційних і тактичних рішень за напрямом застосування дронів Middle Strike. Про перші результати роботи новостворених батальйонів безпідотних систем (БпС) у бригадах територіальної оборони.

"Розвідувальні та ударні дрони літакового і мультироторного типів, FPV-дрони, безпілотники на радіоуправлінні та оптоволокні, БпЛА-перехоплювачі, наземні роботизовані комплекси - за всіма цими напрямами нам є чим похвалитися", - розповів головком.

Водночас, за його словами, є над чим працювати для вирішення наявних проблем. Це стосується зокрема закупівель, нормативної і фінансової підтримки R&D-майстерень, оргштатних змін в підрозділах БпС.

"Триває змагання з російським агресором за трьома напрямками: якість і чисельність підрозділів БпС, технології, спроможності економік. У нас немає іншого шляху, ніж посилювати міць та ефективність своїх безпілотних систем, щоб перемогти в цьому протистоянні та водночас зберегти життя наших воїнів", - зазначив Сирський.

У кого перевага в дронах

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що у 2026 році Росія планує виробити на три мільйони FPV-дронів більше, ніж минулого.

Відповідь України складається з трьох пунктів:

  • масштабна автоматизація поля бою;
  • сучасні технології;
  • надійне партнерство.

Варто зазначити, що зараз Сили оборони утримують перевагу в застосуванні ударних дронів, а поточне співвідношення на фронті становить 1,3 до 1 на користь ЗСУ.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія планує розширити війська безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. У такий спосіб вона хоче вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де вони втрачають ініціативу і території.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
