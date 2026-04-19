ЗСУ змагаються з окупантами за трьома напрямками, - Сирський

Сирський провів нараду з українськими командирами різних рівнів.

Йшлося також про ефективність організаційних і тактичних рішень за напрямом застосування дронів Middle Strike. Про перші результати роботи новостворених батальйонів безпідотних систем (БпС) у бригадах територіальної оборони.

"Розвідувальні та ударні дрони літакового і мультироторного типів, FPV-дрони, безпілотники на радіоуправлінні та оптоволокні, БпЛА-перехоплювачі, наземні роботизовані комплекси - за всіма цими напрямами нам є чим похвалитися", - розповів головком.

Водночас, за його словами, є над чим працювати для вирішення наявних проблем. Це стосується зокрема закупівель, нормативної і фінансової підтримки R&D-майстерень, оргштатних змін в підрозділах БпС.

"Триває змагання з російським агресором за трьома напрямками: якість і чисельність підрозділів БпС, технології, спроможності економік. У нас немає іншого шляху, ніж посилювати міць та ефективність своїх безпілотних систем, щоб перемогти в цьому протистоянні та водночас зберегти життя наших воїнів", - зазначив Сирський.