ЗСУ змагаються з окупантами за трьома напрямками, - Сирський

Наразі в українських військових триває змагання з російськими окупантами за трьома напрямками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Сирський провів нараду з українськими командирами різних рівнів.
Йшлося також про ефективність організаційних і тактичних рішень за напрямом застосування дронів Middle Strike. Про перші результати роботи новостворених батальйонів безпідотних систем (БпС) у бригадах територіальної оборони.
"Розвідувальні та ударні дрони літакового і мультироторного типів, FPV-дрони, безпілотники на радіоуправлінні та оптоволокні, БпЛА-перехоплювачі, наземні роботизовані комплекси - за всіма цими напрямами нам є чим похвалитися", - розповів головком.
Водночас, за його словами, є над чим працювати для вирішення наявних проблем. Це стосується зокрема закупівель, нормативної і фінансової підтримки R&D-майстерень, оргштатних змін в підрозділах БпС.
"Триває змагання з російським агресором за трьома напрямками: якість і чисельність підрозділів БпС, технології, спроможності економік. У нас немає іншого шляху, ніж посилювати міць та ефективність своїх безпілотних систем, щоб перемогти в цьому протистоянні та водночас зберегти життя наших воїнів", - зазначив Сирський.
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що у 2026 році Росія планує виробити на три мільйони FPV-дронів більше, ніж минулого.
Відповідь України складається з трьох пунктів:
Варто зазначити, що зараз Сили оборони утримують перевагу в застосуванні ударних дронів, а поточне співвідношення на фронті становить 1,3 до 1 на користь ЗСУ.
Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія планує розширити війська безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. У такий спосіб вона хоче вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де вони втрачають ініціативу і території.