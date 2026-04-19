ВСУ соревнуются с оккупантами по трем направлениям, - Сырский

Сырский провел совещание с украинскими командирами разных уровней.

Речь шла также об эффективности организационных и тактических решений по направлению применения дронов Middle Strike. О первых результатах работы вновь созданных батальонов бесполетных систем (БПС) в бригадах территориальной обороны.

"Разведывательные и ударные дроны самолетного и мультироторного типов, FPV-дроны, беспилотники на радиоуправлении и оптоволокне, БпЛА-перехватчики, наземные роботизированные комплексы - по всем этим направлениям нам есть чем похвастаться", - рассказал главком.

В то же время, по его словам, есть над чем работать для решения имеющихся проблем. Это касается в частности закупок, нормативной и финансовой поддержки R&D-мастерских, оргштатных изменений в подразделениях БпС.

"Продолжается соревнование с российским агрессором по трем направлениям: качество и численность подразделений БпС, технологии, способности экономик. У нас нет другого пути, чем усиливать мощь и эффективность своих беспилотных систем, чтобы победить в этом противостоянии и одновременно сохранить жизнь наших воинов", - отметил Сырский.