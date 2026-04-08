ua en ru
Ср, 08 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Паліса розкрив перевагу України над РФ в ударних дронах

10:50 08.04.2026 Ср
3 хв
Це впливає на темпи просування ворога
Тетяна Степанова, Мілан Лєліч, Уляна Безпалько
Паліса розкрив перевагу України над РФ в ударних дронах Фото: заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса (Getty Images)

Наразі співвідношення застосування ударних дронів в українських військ та росіян 1,3 до 1. Перевага у ЗСУ.

Про це заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Нещодавно ми аналізували підсумки російської контрнаступальної операції на Курському напрямку - тоді фіксувалася значна перевага противника у застосуванні дронів на оптоволокні. Частково це і забезпечило потрібний для них результат", - розповів Паліса.

Крім того, за його словами, в першій половині минулого року фіксувалося різке збільшення застосування противником ударних дронів, насамперед FPV. Тобто ЗСУ були далекі від паритету з ними. І це впливало на темпи просування росіян.

"Натомість зараз співвідношення застосування ударних дронів (front-strike) у нас і у противника дещо інше - це 1,3 до 1 в нашу користь. Тобто ми використовуємо на 30% більше ударних дронів, ніж противник. І це дає свої результати", - зазначив заступник глави ОП.

До того ж добовий відсоток використання дронів на оптоволокні (за всіх наявних проблем з матеріалами, закупівлями, контрактуванням тощо) серед загальної кількості ударних дронів у ЗСУ становить 32%, - а у росіян - 24%.

За словами Паліси, це дозволяє оцінити, який ривок Україна зробила протягом року.

"І тут питання не лише про кількість, а й про якість. Треба чесно зазначити, якість така ж, як і у противника, бо він теж свої засоби удосконалює, але і ми зробили дуже відчутний ривок. І це той приклад, який демонструє, як швидкість реакції і здатність до масштабування необхідних проектів впливає на результати на полі бою, як технології допомагають нівелювати кількісну перевагу ворога", - зазначив він.

Заступник глави ОП привів статистику по лінії зіткнення загалом. Однак на деяких ділянках противник все ж зберігає кількісну перевагу у використанні ударних дронів, і українські бійці це, безперечно, відчувають.

"Є ділянки, на яких росіяни зосереджують зусилля і намагаються створити перевагу у "малому небі", щоб забезпечити, в першу чергу, можливість для тактичного успіху своїх підрозділів на землі", - додав Паліса.

Перевага ЗСУ в дронах

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Росія планує розширити війська безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців.

Росіяни хочуть у такий спосіб вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де вони втрачають ініціативу і території.

Водночас в американському Інституті вивчення війни зазначають, що українські удари по інфраструктурі РФ перевантажують ворожу систему ППО.

Через це Кремль змушений відволікати важливі ресурси з фронту, щоб прикривати стратегічні об’єкти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Офіс президента Війна в Україні Дрони
Новини
Росія хоче створити "буферну зону" на Вінничині, - Паліса
Росія хоче створити "буферну зону" на Вінничині, - Паліса
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла