РФ хоче збільшити "дронові війська" до 101 тисячі осіб: деталі від Сирського
Росія планує розширити війська безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. Так ворог намагається перехопити ініціативу на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.
Плани росіян
За його словами, на нараді з питань розвитку безпілотних систем розвідка доповіла, що окупанти прискорюють створення підрозділів БПЛА. Росіяни хочуть у такий спосіб вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де вони втрачають ініціативу і території.
"До 1 квітня в Росії запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців", - сказав генерал.
Результати України
Сирський додав, що тільки за лютий українські захисники вразили понад 105,2 тисячі цілей окупантів. Чверть із них - на рахунку угруповання Сил безпілотних систем.
"Сили оборони України й надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тис. FPV-дронів на добу", - зазначив головнокомандувач.
Сили безпілотних систем РФ
Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, що в Росії завершили формування нового роду військ - безпілотних систем (БПС).
До складу нових частин набирали операторів, інженерів і технічних фахівців.
До слова, днями українські захисники за допомогою далекобійних ракет SCALP і ATACMS вдарили по місцю запуску "Шахедів", яке було в районі Донецького аеропорту.