ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ хоче збільшити "дронові війська" до 101 тисячі осіб: деталі від Сирського

19:30 12.03.2026 Чт
2 хв
Для чого росіяни прискорюють створення дронових підрозділів?
aimg Іван Носальський
РФ хоче збільшити "дронові війська" до 101 тисячі осіб: деталі від Сирського Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Росія планує розширити війська безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. Так ворог намагається перехопити ініціативу на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

Читайте також: РФ запускає виробництво боєприпасів для FPV-дронів: чому це погано

Плани росіян

За його словами, на нараді з питань розвитку безпілотних систем розвідка доповіла, що окупанти прискорюють створення підрозділів БПЛА. Росіяни хочуть у такий спосіб вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де вони втрачають ініціативу і території.

"До 1 квітня в Росії запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців", - сказав генерал.

Результати України

Сирський додав, що тільки за лютий українські захисники вразили понад 105,2 тисячі цілей окупантів. Чверть із них - на рахунку угруповання Сил безпілотних систем.

"Сили оборони України й надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тис. FPV-дронів на добу", - зазначив головнокомандувач.

Сили безпілотних систем РФ

Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, що в Росії завершили формування нового роду військ - безпілотних систем (БПС).

До складу нових частин набирали операторів, інженерів і технічних фахівців.

До слова, днями українські захисники за допомогою далекобійних ракет SCALP і ATACMS вдарили по місцю запуску "Шахедів", яке було в районі Донецького аеропорту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Генштаб ВСУ Війна в Україні Дрони Олександр Сирський
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком