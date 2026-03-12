РФ хоче збільшити "дронові війська" до 101 тисячі осіб: деталі від Сирського

Росія планує розширити війська безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. Так ворог намагається перехопити ініціативу на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram .

Плани росіян

За його словами, на нараді з питань розвитку безпілотних систем розвідка доповіла, що окупанти прискорюють створення підрозділів БПЛА. Росіяни хочуть у такий спосіб вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де вони втрачають ініціативу і території.

"До 1 квітня в Росії запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців", - сказав генерал.

Результати України

Сирський додав, що тільки за лютий українські захисники вразили понад 105,2 тисячі цілей окупантів. Чверть із них - на рахунку угруповання Сил безпілотних систем.

"Сили оборони України й надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тис. FPV-дронів на добу", - зазначив головнокомандувач.