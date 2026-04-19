В Україні вперше збили "Шахед" у спосіб, який ще не бачили у світі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 412-ї окремої бригади Nemesis Сил безпілотних систем.

Там додали, що використання надводних носіїв для запуску дронів-перехоплювачів розширює можливості протидії повітряним загрозам і створює додатковий рівень захисту.

"Це новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей", - підкреслили в бригаді.

Ударний дрон типу "Шахед" було знищено дроном-перехоплювачем, який запустили з безпілотної надводної платформи.

"Дивізіон безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем виконує бойові завдання в морській операційній зоні", - йдеться у повідомленні.

Активне застосування нових рішень із безпілотниками пов’язане зі зростанням їхньої ролі на полі бою. Наразі Сили оборони України утримують перевагу в ударних дронах, а співвідношення на фронті оцінюється приблизно як 1,3 до 1 на користь ЗСУ.

Водночас Росія намагається змінити ситуацію. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ планує збільшити угруповання військ безпілотних систем до 101 тисячі осіб, зокрема для посилення позицій на південних напрямках, де вона втрачає ініціативу.