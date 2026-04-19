В Україні вперше збили "Шахед" у спосіб, який ще не бачили у світі

11:18 19.04.2026 Нд
Чим унікальне нове збиття ворожого "Шахеда"?
Марія Науменко
В Україні вперше збили "Шахед" у спосіб, який ще не бачили у світі

Сили безпілотних систем застосували нову тактику проти "Шахедів" - повітряну ціль знищили дроном, запущеним із надводної безпілотної платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 412-ї окремої бригади Nemesis Сил безпілотних систем.

"Дивізіон безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем виконує бойові завдання в морській операційній зоні", - йдеться у повідомленні.

Ударний дрон типу "Шахед" було знищено дроном-перехоплювачем, який запустили з безпілотної надводної платформи.

"Це новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей", - підкреслили в бригаді.

Там додали, що використання надводних носіїв для запуску дронів-перехоплювачів розширює можливості протидії повітряним загрозам і створює додатковий рівень захисту.

Активне застосування нових рішень із безпілотниками пов’язане зі зростанням їхньої ролі на полі бою. Наразі Сили оборони України утримують перевагу в ударних дронах, а співвідношення на фронті оцінюється приблизно як 1,3 до 1 на користь ЗСУ.

Водночас Росія намагається змінити ситуацію. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ планує збільшити угруповання військ безпілотних систем до 101 тисячі осіб, зокрема для посилення позицій на південних напрямках, де вона втрачає ініціативу.

