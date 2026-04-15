ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія готує мільйони FPV-дронів цього року: якою буде відповідь України

22:52 15.04.2026 Ср
2 хв
Окупанти хочуть виробити на 3 млн дронів більше, ніж 2025 року
aimg Валерій Ульяненко
Росія готує мільйони FPV-дронів цього року: якою буде відповідь України

У 2026 році Росія планує виробити на три мільйони FPV-дронів більше, ніж минулого. Відповідь України складається з трьох пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

"Понад 7 мільйонів FPV-дронів планує Росія виробити у 2026 році - це на 3 мільйони дронів більше, ніж минулого року", - йдеться у заяві.

Генштаб розповів, що відповіддю України стане:

  • масштабна автоматизація поля бою;
  • сучасні технології;
  • надійне партнерство.

"Дякуємо Німеччині та Швеції за створення Коаліції електронної боротьби! Продовжуємо адаптувати оборону: замінюємо людей безпілотними наземними системами, об’єми виробництва яких - десятки тисяч НРК на рік", - сказано у заяві.

Далекобійні можливості України

Нагадаємо, зараз Сили оборони утримують перевагу в застосуванні ударних дронів, а поточне співвідношення на фронті становить 1,3 до 1 на користь ЗСУ.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія планує розширити війська безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. У такий спосіб вона хоче вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де вони втрачають ініціативу і території.

Зазначимо, цього року Британія передасть Україні щонайменше 120 000 дронів. Цей пакет безпілотників стане найбільшим, який країна будь-коли надавала за весь час повномасштабної війни.

РБК-Україна раніше писало, що українські захисники зуміли взяти під контроль позицію окупантів за допомогою безпілотників і наземних роботизованих комплексів. Піхота в операції участі не брала.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Генштаб ВСУ Дрони
Новини
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Аналітика
