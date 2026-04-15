Росія готує мільйони FPV-дронів цього року: якою буде відповідь України

У 2026 році Росія планує виробити на три мільйони FPV-дронів більше, ніж минулого. Відповідь України складається з трьох пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

"Понад 7 мільйонів FPV-дронів планує Росія виробити у 2026 році - це на 3 мільйони дронів більше, ніж минулого року", - йдеться у заяві.

Генштаб розповів, що відповіддю України стане:

масштабна автоматизація поля бою;

сучасні технології;

надійне партнерство.

"Дякуємо Німеччині та Швеції за створення Коаліції електронної боротьби! Продовжуємо адаптувати оборону: замінюємо людей безпілотними наземними системами, об’єми виробництва яких - десятки тисяч НРК на рік", - сказано у заяві.

Далекобійні можливості України

Нагадаємо, зараз Сили оборони утримують перевагу в застосуванні ударних дронів, а поточне співвідношення на фронті становить 1,3 до 1 на користь ЗСУ.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія планує розширити війська безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. У такий спосіб вона хоче вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де вони втрачають ініціативу і території.