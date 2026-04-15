Росія готує мільйони FPV-дронів цього року: якою буде відповідь України
У 2026 році Росія планує виробити на три мільйони FPV-дронів більше, ніж минулого. Відповідь України складається з трьох пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.
"Понад 7 мільйонів FPV-дронів планує Росія виробити у 2026 році - це на 3 мільйони дронів більше, ніж минулого року", - йдеться у заяві.
Генштаб розповів, що відповіддю України стане:
- масштабна автоматизація поля бою;
- сучасні технології;
- надійне партнерство.
"Дякуємо Німеччині та Швеції за створення Коаліції електронної боротьби! Продовжуємо адаптувати оборону: замінюємо людей безпілотними наземними системами, об’єми виробництва яких - десятки тисяч НРК на рік", - сказано у заяві.
Далекобійні можливості України
Нагадаємо, зараз Сили оборони утримують перевагу в застосуванні ударних дронів, а поточне співвідношення на фронті становить 1,3 до 1 на користь ЗСУ.
Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія планує розширити війська безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців. У такий спосіб вона хоче вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де вони втрачають ініціативу і території.
Зазначимо, цього року Британія передасть Україні щонайменше 120 000 дронів. Цей пакет безпілотників стане найбільшим, який країна будь-коли надавала за весь час повномасштабної війни.
РБК-Україна раніше писало, що українські захисники зуміли взяти під контроль позицію окупантів за допомогою безпілотників і наземних роботизованих комплексів. Піхота в операції участі не брала.