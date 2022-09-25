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ЗСУ збили російські штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-8 з командою на борту

Ілюстративне фото: ЗСУ збили російські штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-8 з командою на борту (mil in ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові знищили російський штурмовик Су-25, який атакував наші війська в Херсонській області, а також вертоліт Мі-8, який відправили для порятунку ворожого пілота.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько 17:00 години військові підрозділу зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збили ворожий штурмовик Су-25, який атакував українські війська в Херсонській області.

"Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж успішно знищений зенітниками Одеської бригади", - зазначають військові.

Раніше повідомлялося, що підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил збили безпілотник-камікадзе "Shahed-136" в Одеській області та ще один - в Миколаївській.

Раніше РБК-Україна розповідала, чим небезпечні іранські безпілотники Shahed-136.

Крім того, ЗСУ дали поради, що робити у разі атаки дронів-камікадзе.

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