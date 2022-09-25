ВСУ сбили российские штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 с командой на борту

Украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25, который атаковал наши войска в Херсонской области, а также вертолет Ми-8, отправившийся для спасения вражеского пилота.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Около 17:00 военные подразделения зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбили вражеский штурмовик Су-25, атаковавший украинские войска в Херсонской области.
"Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, который тоже успешно уничтожен зенитчиками Одесской бригады", - отмечают военные.
Ранее сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны Воздушных Сил сбили беспилотник-камикадзе "Shahed-136" в Одесской области и еще один - в Николаевской.
Ранее РБК-Украина рассказывало, чем опасны иранские беспилотники Shahed-136.
Кроме того, ВСУ дали советы, что делать в случае атаки дронов-камикадзе.
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