ЗСУ збили дрон-камікадзе, яким росіяни намагалися атакувати Миколаїв , - ОК Південь

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

"Близько 15.00 години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дрона-камікадзе "Shahed-136", яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв", - пише Назаров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія може вдатися до повторних атак дронами-камікадзе. Військові розповіли як поводитись у разі атаки дронами.

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