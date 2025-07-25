ЗСУ зберігають потенціал для розгрому наступальних угруповань ворога, - Сирський

Російські окупанти мобілізували максимальну кількість ресурсів для реалізації своїх планів на фронті. Однак українські війська зберігають потенціал для розгрому наступальних угруповань ворога.

Як передає РБК-Україна , про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив після розмови з верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем.

За його словами, союзники повністю розуміють масштаб та складність завдань, що стоять перед українською армією.

"Ми детально розглянули ситуацію на передовій. Противник мобілізував максимальну кількість людських та матеріальних ресурсів для реалізації своїх агресивних планів", - розповів Сирський.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 24 липня, на фронті відбулось 174 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Лиманському напрямках. За добу окупанти втратили орієнтовно 980 одиниць живої сили під час спроб штурмів.

Водночас нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що минулого тижня до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили ворожий штурм.

В ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.

Українські військові також розповіли, що бойові дії точаться на околицях Покровська та у районі населеного пункту Шевченко.

Аналітичний OSINT-проєкт DeepState повідомив про те, що на вихідних ДРГ противника проникли до Покровська - міста, що є наразі однією з ключових цілей росіян на фронті. Мета ворога - закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України.

Військові та оглядачі стверджують, що тиск окупантів на місто серйозно посилюється.

Детальніше про те, що зараз відбувається у Покровську - в матеріалі РБК-Україна.

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