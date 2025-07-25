ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЗСУ зберігають потенціал для розгрому наступальних угруповань ворога, - Сирський

П'ятниця 25 липня 2025 16:40
UA EN RU
ЗСУ зберігають потенціал для розгрому наступальних угруповань ворога, - Сирський Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти мобілізували максимальну кількість ресурсів для реалізації своїх планів на фронті. Однак українські війська зберігають потенціал для розгрому наступальних угруповань ворога.

Як передає РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив після розмови з верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем.

"Ми детально розглянули ситуацію на передовій. Противник мобілізував максимальну кількість людських та матеріальних ресурсів для реалізації своїх агресивних планів", - розповів Сирський.

За його словами, союзники повністю розуміють масштаб та складність завдань, що стоять перед українською армією.

"Водночас українська армія зберігає конвенційний потенціал для розгрому наступальних угруповань противника", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 24 липня, на фронті відбулось 174 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Лиманському напрямках. За добу окупанти втратили орієнтовно 980 одиниць живої сили під час спроб штурмів.

Водночас нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що минулого тижня до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили ворожий штурм.

В ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.

Українські військові також розповіли, що бойові дії точаться на околицях Покровська та у районі населеного пункту Шевченко.

Аналітичний OSINT-проєкт DeepState повідомив про те, що на вихідних ДРГ противника проникли до Покровська - міста, що є наразі однією з ключових цілей росіян на фронті. Мета ворога - закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України.

Військові та оглядачі стверджують, що тиск окупантів на місто серйозно посилюється.

Детальніше про те, що зараз відбувається у Покровську - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні Олександр Сирський
Новини
Росіяни вдарили КАБом по медзакладу у Харкові: все, що відомо про атаку
Росіяни вдарили КАБом по медзакладу у Харкові: все, що відомо про атаку
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті