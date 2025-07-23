"Зачистка" у Покровську триває: що відомо про прорив ДРГ і чи є загроза для міста

Приблизно три дні тому до Покровська прорвалися ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Військові та оглядачі стверджують, що тиск окупантів на місто серйозно посилюється.

Вчора аналітичний OSINT-проєкт DeepState повідомив про те, що на вихідних ДРГ противника проникли до Покровська - міста, що є наразі однією з ключових цілей росіян на фронті. Мета ворога - закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України.

"Скориставшись тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях, через Звірове проник у саме місто. Терміново ситуацію довелося виправляти хлопцям зі 155 ОМБр та 68 ОЄБр, щоб це не переросло у катастрофу", - йдеться у повідомленні команди DeepState.

Джерела РБК-Україна у військових колах підтверджують, що цієї неділі, 20 липня, до міста через населені пункти з південного заходу - Звірове, Леонтовичі та Троянда - справді прорвались ворожі ДРГ.

Від вулиці Захисників України ворог хотів пробитись до вулиці Торгівельна. Однак прорив, за словами співрозмовників, був відразу виявлений, а ДРГ заблоковані. За даними видання, може йтись про 4-5 таких груп кількістю по 5-6 осіб кожна.

Один зі співрозмовників повідомив, що зачистка продовжується вже щонайменше три доби. До міста направили додаткові сили й ситуація в цілому станом на сьогодні вже вирівнялась, зазначило джерело. За його словами, "зачистку" ускладнює те, що в Покровську все ще залишається багато цивільних мешканців.

Координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець пояснює, що зараз ворог намагається закінчити формуючу операцію перед власне штурмом Покровського району оборони.

"Противник складом угруповання військ "Центр" проводить наступальні дії на флангах району оборони в Покровську. Він намагається пробитися в район населеного пункту Родинське зі сходу і північного Сходу, обійти Мирноград з півночі. Також ворог активізувався і південно-західніше Покровська - це район Удачного, Муравки та Новомиколаївки, наступаючи по обох берегах річки Солона. По суті, противник намагається просуватись, не все у нього виходить так, як йому хочеться, адже темпи у нього, скажімо, не дуже великі", - пояснив у розмові з РБК-Україна Машовець.

Що цьому передувало

Тиск на Покровськ Росія посилила з осені минулого року. Чимало аналітиків та військових в розмовах не під запис вважали, що до кінця 2024 року бої можуть вже проходити в самому місті. У лютому - квітні українська армія змогла покращити свої позиції, провівши серію успішних контрнаступальних дій на південних підступах до Покровська. Це район Піщаного, Шевченка, Удачного та Котлиного.

Проте вже влітку окупанти знову активізували просування на цій ділянці. Їм вдалось розвинути прорив на північному сході від міста, взявши під контроль значну ділянку дороги, що з'єднує Покровськ та Костянтинівку (Т0504).

"Після ліквідації Курахівського напрямку у стик між 51-ю (яка діє на Торецькому напрямку) і 2-ю загальновійськовою армією була перекинута 8-а загальновійськова армія, яка власне і створила спочатку цей тактичний прорив "до дороги" - північніше Воздвиженки. Потім вони наростили сили та засоби й фактично розширили цей прорив, одночасно наступаючи як у бік Покровська, так і у бік Костянтинівки", - розповів Машовець.

За його словами, прихід 8-ї загальновійськової армії фактично ущільнив оперативне шикування та побудову військ противника на сусідньому Торецькому напрямку. За рахунок цього вони вивільнили значні сили зі складу 51 армії й передали їх для боїв північно-східніше Покровсько-Мирноградської агломерації.

"Наскільки я розумію, до складу угруповання військ "Центр" передали декілька з'єднань зі складу 51-ї загальновійськової армії, зокрема 1, 9 бригади – вони вважаються найбоєздатнішими у складі цієї загальновійськової армії. Їх поставили в район Родинського та Федорівки, щоб обійти Покровськ з півночі та північно-східного напрямку", - пояснив Машовець.

Ці додаткові сили й дали можливість росіянам вести активні дії одночасно на обох флангах Покровського напрямку. Адже крім спроби обійти Мирноград та Покровськ з півночі, агресор також тисне на Покровськ і з півдня - власне, звідти й відбувся захід ДРГ до міста.