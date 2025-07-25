РФ втратила за добу майже 1000 солдатів та багато техніки: Генштаб оновив дані

За минулу добу, з 24 на 25 липня, росіяни втратили на фронті ще 980 солдатів. Також ЗСУ знищили 31 артсистему та 76 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 липня 2025 року орієнтовно становлять: особового складу - близько 1 047 250 (+980) осіб поранено/ліквідовано;

танків - 11 049 (+3) од.;

бойових броньованих машин - 23 052 (+5) од.;

артилерійських систем - 30 777 (+31) од.;

РСЗВ - 1446 од.;

засоби ППО - 1201 (+2) од.;

літаків - 421 од.;

гелікоптерів - 340 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 47 834 (+196) од.;

крилатих ракет - 3535 (+2) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 56 213 (+76) од.;

спеціальної техніки - 3935 од.