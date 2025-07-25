РФ втратила за добу майже 1000 солдатів та багато техніки: Генштаб оновив дані
За минулу добу, з 24 на 25 липня, росіяни втратили на фронті ще 980 солдатів. Також ЗСУ знищили 31 артсистему та 76 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 липня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 047 250 (+980) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 049 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 23 052 (+5) од.;
- артилерійських систем - 30 777 (+31) од.;
- РСЗВ - 1446 од.;
- засоби ППО - 1201 (+2) од.;
- літаків - 421 од.;
- гелікоптерів - 340 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 47 834 (+196) од.;
- крилатих ракет - 3535 (+2) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 56 213 (+76) од.;
- спеціальної техніки - 3935 од.
Ситуація на фронтах
Нагадаємо, що станом на вечір, 24 липня, на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв зафіксована на Покровському напрямку.
Зокрема, окупанти 43 рази намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лісовка, Звєрево, Котлино, Удачне, Дачне, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка та Покровськ.
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