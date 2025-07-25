Бої точились на 12 напрямках: Генштаб описав ситуацію на фронті та показав карту

Протягом минулої доби, 24 липня, на фронті відбулось 174 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби та два пункти управління противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 25 атак загарбників.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Петро-Іванівка та Кам’янське.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак загарбників поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Куп’янська, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське, Серебрянка, а також у напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби прориву в районах Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували в районі Миколаївки та у напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік Диліївки, Торецька, Русиного Яру, у напрямках Плещіївки, Олександро-Шультиного та Катеринівки.

На Покровському напрямку зупинено 57 штурмів у районах населених пунктів Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине й не тільки.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Ялта, Воскресенка – у напрямку Темирівки й Олександрограда.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Оріхівському напрямку відбито одну атаку в районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони у напрямках населених пунктів Садове, Дніпровське та Придніпровське.