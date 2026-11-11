Старі вимоги РФ, гарантії безпеки та обмін: джерела про перший день переговорів в Абу-Дабі

Основними темами першого дня переговорів в Абу-Дабі були майбутня безпекова архітектура та гарантії безпеки для Європи, України та РФ. Крім того, обговорювалась можливість проведення великого обміну полонениним.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

Спочатку українська сторона провела розмову з європейськими та американськими представниками. А вже потім - відбулись перемовини з росіянами. За даними видання, російська делегація, серед іншого, згадала свої пропозиції щодо зміни європейської архітектури безпеки, які Путін просував у діалозі з тодішнім президентом США Джо Байденом у грудні 2021 року. Зазначимо, що йдеться про так звані "гарантії безпеки", які Москва пропонувала закріпити в домовленостях зі США та НАТО. Серед її вимог були відмова від подальшого розширення Альянсу, скорочення військової присутності інших союзників у країнах, які вступили до НАТО після 1997 року, та обмеження військової співпраці з пострадянськими державами поза Альянсом, зокрема Україною. "За їхніми словами, мовляв, те, що Байден не пішов на їхні умови, призвело до війни. Хоча ж усі розуміють, що не в цьому річ. Натомість американці намагались сьогодні під час перемовин зрозуміти, чого боїться Росія, що їй потрібні гарантії безпеки", - пояснив співрозмовник. Джерела видання очікують, що наступного дня на переговорах обговорять можливе припинення вогню, питання енергетики та безпеку в Чорному морі.

Тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни стартували в Абу-Дабі 10 листопада. Перша зустріч тривала понад чотири години, після чого делегації домовилися продовжити роботу 11 листопада.

Українську делегацію очолює Рустем Умєров, до неї також увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький. Росію представляють помічник Путіна Володимир Мединський і представники дипломатичного та силового відомств.

Ще вдень 10 листопада джерело РБК-Україна повідомило, що серед тем переговорів є підготовка великого обміну полоненими.