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ВСУ сохраняют потенциал для разгрома наступательных группировок врага, - Сырский

Пятница 25 июля 2025 16:40
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ВСУ сохраняют потенциал для разгрома наступательных группировок врага, - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты мобилизовали максимальное количество ресурсов для реализации своих планов на фронте. Однако украинские войска сохраняют потенциал для разгрома наступательных группировок врага.

Как передает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил после разговора с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем.

"Мы детально рассмотрели ситуацию на передовой. Противник мобилизовал максимальное количество человеческих и материальных ресурсов для реализации своих агрессивных планов", - рассказал Сырский.

По его словам, союзники полностью понимают масштаб и сложность задач, стоящих перед украинской армией.

"В то же время украинская армия сохраняет конвенционный потенциал для разгрома наступательных группировок противника", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Ситуация на фронте

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 24 июля, на фронте состоялось 174 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях. За сутки оккупанты потеряли ориентировочно 980 единиц живой силы во время попыток штурмов.

В то же время недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил, что на прошлой неделе в Покровск пыталась пробиться вражеская ДРГ. Украинские защитники остановили вражеский штурм.

В ОТГ "Донецк" заявляли, что Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ в Покровске. По словам военных, диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.

Украинские военные также рассказали, что боевые действия ведутся в окрестностях Покровска и в районе населенного пункта Шевченко.

Аналитический OSINT-проект DeepState сообщил о том, что на выходных ДРГ противника проникли в Покровск - город, который является сейчас одной из ключевых целей россиян на фронте. Цель врага - закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины.

Военные и обозреватели утверждают, что давление оккупантов на город серьезно усиливается.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Покровске - в материале РБК-Украина.

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Вооруженные силы Украины Война в Украине Александр Сырский
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