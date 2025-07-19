Спроби ворожих ДРГ проникнути в Покровськ завершуються поразкою, - ОТУ "Донецьк"

Фото: Сили оборони знешкоджують диверсантів на підступах до Покровська (Getty Images)

У Покровську підрозділи Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ. Усі спроби прориву противника блокуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Донецьк".

Сили оборони України проводять контрдиверсійні заходи в місті Покровськ Донецької області. Як повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Донецьк", мета операцій - виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп противника. За офіційною інформацією, ситуація в місті повністю контрольована українськими військовими. Усі спроби ворога проникнути в Покровськ завершуються поразками - диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста. Підрозділи Сил оборони оперативно реагують на будь-які загрози, забезпечуючи безпеку місцевого населення, яке залишається в місті попри складну ситуацію. Командування закликає громадян зберігати спокій, дотримуватись режиму інформаційної тиші.