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Спроби ворожих ДРГ проникнути в Покровськ завершуються поразкою, - ОТУ "Донецьк"

Субота 19 липня 2025 16:15
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Спроби ворожих ДРГ проникнути в Покровськ завершуються поразкою, - ОТУ "Донецьк" Фото: Сили оборони знешкоджують диверсантів на підступах до Покровська (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Покровську підрозділи Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ. Усі спроби прориву противника блокуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Донецьк".

Сили оборони України проводять контрдиверсійні заходи в місті Покровськ Донецької області.

Як повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Донецьк", мета операцій - виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп противника.

За офіційною інформацією, ситуація в місті повністю контрольована українськими військовими.

Усі спроби ворога проникнути в Покровськ завершуються поразками - диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.

Підрозділи Сил оборони оперативно реагують на будь-які загрози, забезпечуючи безпеку місцевого населення, яке залишається в місті попри складну ситуацію.

Командування закликає громадян зберігати спокій, дотримуватись режиму інформаційної тиші.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб.

Також українські воїни знешкодили сім бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 163 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 112 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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