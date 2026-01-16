У ЗСУ запустили автоматичний розподіл дронів: що це означає для військових

За словами міністра, раніше "ручний" розподіл спричиняв дублювання заявок, затримки у видачі та помилки через людський фактор, через що військові не могли чітко планувати операції.

"Тепер шлях дрона від надходження на склад до отримання підрозділом скоротився у 2-3 рази - приблизно до одного дня", - наголосив Михайло Федоров.

Система автоматичного розподілу БпЛА працює на базі SAP і охоплює весь ланцюг постачання - від закупівлі до передачі підрозділам.

Це дає змогу бачити заявки підрозділів у реальному часі, контролювати кількість дронів на складах, формувати наряди на видачу за лічені хвилини, планувати постачання без дублювання та затримок.

"Для військових це означає швидше постачання й точніше планування. Для держави - прозорий контроль поставок", - підкреслив Федоров.