RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В ВСУ запустили автоматическое распределение дронов: что это значит для военных

Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (facebook.com mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Сергей Козачук

В Вооруженных силах Украины заработала автоматизированная система распределения дронов между подразделениями. Благодаря цифровизации процесс распределения беспилотников стал прозрачным и быстрым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Михаила Федорова.

По словам министра, ранее "ручное" распределение вызывало дублирование заявок, задержки в выдаче и ошибки из-за человеческого фактора, из-за чего военные не могли четко планировать операции.

"Теперь путь дрона от поступления на склад до получения подразделением сократился в 2-3 раза - примерно до одного дня", - отметил Михаил Федоров.

Система автоматического распределения БпЛА работает на базе SAP и охватывает всю цепь поставок - от закупки до передачи подразделениям.

Это позволяет видеть заявки подразделений в реальном времени, контролировать количество дронов на складах, формировать наряды на выдачу за считанные минуты, планировать поставки без дублирования и задержек.

"Для военных это означает более быстрые поставки и более точное планирование. Для государства - прозрачный контроль поставок", - подчеркнул Федоров.

 

Новое назначение Федорова

Напомним, что Михаил Федоров ранее занимал должность первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины. 2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Федорову возглавить Министерство обороны.

Верховная Рада назначила Михаила Федорова на должность министра обороны Украины - за соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов. После назначения Федоров принял присягу в сессионном зале парламента.

Перед получением должности он пообещал провести комплексный аудит территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

С начала 2026 года Владимир Зеленский инициировал ряд кадровых изменений во власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил ФедоровВооруженные силы УкраиныгосзакупкиВойна в Украине