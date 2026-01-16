В ВСУ запустили автоматическое распределение дронов: что это значит для военных

По словам министра, ранее "ручное" распределение вызывало дублирование заявок, задержки в выдаче и ошибки из-за человеческого фактора, из-за чего военные не могли четко планировать операции.

"Теперь путь дрона от поступления на склад до получения подразделением сократился в 2-3 раза - примерно до одного дня", - отметил Михаил Федоров.

Система автоматического распределения БпЛА работает на базе SAP и охватывает всю цепь поставок - от закупки до передачи подразделениям.

Это позволяет видеть заявки подразделений в реальном времени, контролировать количество дронов на складах, формировать наряды на выдачу за считанные минуты, планировать поставки без дублирования и задержек.

"Для военных это означает более быстрые поставки и более точное планирование. Для государства - прозрачный контроль поставок", - подчеркнул Федоров.