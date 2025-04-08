Маск просить Трампа скасувати нові мита на імпорт, - WP

Найбагатша людина у світі та ключовий радник Дональда Трампа прямо виступив проти тарифної політики американського президента. Його підтримали інші мільярдери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Ілон Маск вибухнув потоком повідомлень у соціальних мережах із критикою одного з провідних радників Білого дому щодо агресивного тарифного плану Трампа. Маск листувався з тим самим чиновником і звертався до Трампа з особистими закликами.

Спроба втручання, підтверджена двома людьми, знайомими з питанням, поки що не принесла успіху. Трамп 7 квітня пригрозив запровадити нові 50-відсоткові мита на імпорт з Китаю на додачу до 34-відсоткових податків, які він оголосив минулого тижня. Хоча він дав зрозуміти, що відкритий для переговорів щодо деяких аспектів своєї політики.

Гучна розбіжність

Розрив Маска з Трампом з приводу пріоритету адміністрації США знаменує собою найгучнішу розбіжність між президентом і одним із його ключових радників, який вклав майже 290 мільйонів доларів на підтримку на виборах. Він також очолив зусилля зі скорочення витрат Служби DOGE США з січня.

Маск також не погоджувався з іншими членами коаліції Трампа з таких питань, як візи H1-B для кваліфікованих іммігрантів і підхід DOGE до державних витрат.

Маск обрушився з критикою на посадову особу адміністрації, яка відіграла ключову роль у розробленні тарифних планів, торгового радника Білого дому Пітера Наварро, розкритикувавши його повноваження. "Отримати ступінь доктора філософії з економіки в Гарварді - це погано, а не добре", - написав Маск.

У розмові з віцепрем'єром Італії Маттео Сальвіні минулими вихідними Маск також заявив, що хотів би бачити "зону вільної торгівлі" між Європою і США: "Зрештою, я сподіваюся, всі дійдуть згоди, що і Європа, і США в ідеалі, на мій погляд, повинні перейти до ситуації з нульовими митами".

Маск також заявив, що хотів би надати людям більше свободи для переміщення між країнами Європи і США та роботи в будь-якій з них, "якщо вони того побажають". "Це, безумовно, була моя порада президенту", - сказав він.

Змова мільярдерів

Багато хто з лідерів бізнесу і технологій, які підтримали кандидатуру Трампа, були приголомшені рішенням президента США піти на такі високі мита і однаковою мірою розчаровані тим, що вони не змогли чинити більший вплив на політику, заявили двоє людей, обізнаних із цим питанням.

Люди в оточенні Маска безпосередньо зверталися до друзів в адміністрації Трампа, включно з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і Маском, виступаючи за те, що вони вважали більш розумною політикою вільної торгівлі. Один із друзів Маска, інвестор Джо Лонсдейл, опублікував на X повідомлення про те, що останніми днями він говорив "друзям в адміністрації", що мита завдадуть більшої шкоди американським компаніям, ніж китайським.

За словами одного з джерел, група керівників підприємств працювала протягом вихідних над створенням неформальної групи, яка лобіюватиме серед членів адміністрації Трампа більш помірковану політику.

Багато хто підтримав Трампа минулого року, навіть знаючи, що високі тарифи, які він давно обіцяв, можуть бути руйнівними як для технологічної галузі, так і для економіки загалом. Однак вони відчували, що радники, такі як міністр фінансів Скотт Бессент, можуть схилити Трампа до прийняття м'якшого підходу, кажуть джерела.

Лідери бізнесу також не очікували, що міністр торгівлі Говард Лютник, який був одним із ключових провідників Маска в орбіту Трампа, буде настільки затятим прихильником протекціоністської політики.

Позиція Маска

Маск, який є генеральним директором виробника електромобілів Tesla, давно вважав, що тарифи завдають шкоди діловим цілям компанії, яка вважає США і Китай ключовими виробничими і споживчими центрами. Однак інші автовиробники, ймовірно, постраждають від нових тарифів більше, кажуть аналітики.

Однак Маск виступав проти мит, принаймні, з першого терміну Трампа, коли Tesla подала позов, намагаючись скасувати податок на імпорт Tesla з Китаю в США.

У 2020 році топменеджери Tesla хотіли, щоб компанія подала в суд на адміністрацію Трампа через її мита на Китай. Маск спочатку погодився, заявивши, що частини пакета Трампа були несправедливими щодо автовиробника. Але після того, як Tesla подала позов у вересні 2020 року, Маск відреагував на це рішення "вкрай негативно", навіть насваривши деяких співробітників за те, що вони запропонували Tesla подати позов.

Суперечка між президентом і одним із його найвпливовіших радників відбувається лише за кілька тижнів до того, як очікують, що Маск, найбагатша людина у світі, залишить свою посаду в адміністрації. Вона також відбувається на тлі зростаючого тиску на Tesla з метою повернути назад ознаки падіння попиту - частково викликаного приходом Маска в політику.

"Важко недооцінити негативну реакцію на тарифну політику Трампа в Китаї та зв'язок із Маском", - сказав Ден Айвс, аналітик Wedbush Securities, затятий прихильник Tesla, який знизив цільову ціну акцій Tesla - показник її життєздатності - із 550 до 315 доларів, "щоб відобразити ці нові м'якші оцінки попиту".

"Tesla по суті стала політичним символом у всьому світі... і це дуже погано для майбутнього цього революційного технологічного гіганта і торнадо кризи бренду, який тепер перетворився на торнадо", - написав він.

Акції Tesla закрилися на рівні 233 доларів за акцію 7 квітня, впавши більш ніж на 2,5%. Цього року акції втратили понад 38% своєї вартості.