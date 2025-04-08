Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Станом на 00:14 карта повітряних тривог України виглядала так:

О 01:25 моніторингові канали повідомили, що 8 дронів літають східніше від Павлограда. Один БпЛА наближається до Куп'янська Харківської області.

Моніторингові канали повідомили про вибухи в районі Самару Дніпропетровської області о 00:27 та поблизу Ізюму та Лозової близько 00:37.

О 23:58 військові повідомили також про рух нових груп БпЛА у Запорізькій області, курс - північний.

Цієї ночі російські військові знову атакують країну безпілотниками.

Повітряні удари Росії

Російський агресор продовжує тероризувати населені пункти України обстрілами крилатими та балістичними ракетами, а також ударними дронами.

Ввечері 7 квітня близько 23:00 у Харкові було чутно потужний вибух. Військові повідомили про обстріл передмістя й області балістичним озброєнням.

Вдень у понеділок, російські терористи обстріляли місто Костянтинівка у Донецькій області. Внаслідок атаки загинула одна людина, є травмовані. Пошкоджено житлові й адміністративні будинки.

Тим часом у Кремлі цинічно заявив, що завдають ударів ракетами виключно по військових цілях в Україні. Так російська влада прокоментувала удар балістичною ракетою з касетною бойовою частиною по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули багато дітей.

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