Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів
Росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Цієї ночі російські військові знову атакують країну безпілотниками.
Станом на 22:29 ворожі БпЛА рухалися:
- у Дніпропетровській області, курс - північно-західний та східний;
- в Донецькій області, курс - північний;
- у Запорізькій області, курс - північний.
- в Херсонській області, курс - північно-західний.
О 23:58 військові повідомили також про рух нових груп БпЛА у Запорізькій області, курс - північний.
Моніторингові канали повідомили про вибухи в районі Самару Дніпропетровської області о 00:27 та поблизу Ізюму та Лозової близько 00:37.
О 01:25 моніторингові канали повідомили, що 8 дронів літають східніше від Павлограда. Один БпЛА наближається до Куп'янська Харківської області.
Станом на 00:14 карта повітряних тривог України виглядала так:
Повітряні удари Росії
Російський агресор продовжує тероризувати населені пункти України обстрілами крилатими та балістичними ракетами, а також ударними дронами.
Ввечері 7 квітня близько 23:00 у Харкові було чутно потужний вибух. Військові повідомили про обстріл передмістя й області балістичним озброєнням.
Вдень у понеділок, російські терористи обстріляли місто Костянтинівка у Донецькій області. Внаслідок атаки загинула одна людина, є травмовані. Пошкоджено житлові й адміністративні будинки.
Тим часом у Кремлі цинічно заявив, що завдають ударів ракетами виключно по військових цілях в Україні. Так російська влада прокоментувала удар балістичною ракетою з касетною бойовою частиною по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули багато дітей.
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