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Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Вівторок 08 квітня 2025 00:50
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Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів Ілюстративне фото: українські військові відбивають атаку російських БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Цієї ночі російські військові знову атакують країну безпілотниками.

Станом на 22:29 ворожі БпЛА рухалися:

  • у Дніпропетровській області, курс - північно-західний та східний;
  • в Донецькій області, курс - північний;
  • у Запорізькій області, курс - північний.
  • в Херсонській області, курс - північно-західний.

О 23:58 військові повідомили також про рух нових груп БпЛА у Запорізькій області, курс - північний.

Моніторингові канали повідомили про вибухи в районі Самару Дніпропетровської області о 00:27 та поблизу Ізюму та Лозової близько 00:37.

О 01:25 моніторингові канали повідомили, що 8 дронів літають східніше від Павлограда. Один БпЛА наближається до Куп'янська Харківської області.

Станом на 00:14 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росія атакує Україну дронами-камікадзе &quot;Шахед&quot;: де загроза ударів

Повітряні удари Росії

Російський агресор продовжує тероризувати населені пункти України обстрілами крилатими та балістичними ракетами, а також ударними дронами.

Ввечері 7 квітня близько 23:00 у Харкові було чутно потужний вибух. Військові повідомили про обстріл передмістя й області балістичним озброєнням.

Вдень у понеділок, російські терористи обстріляли місто Костянтинівка у Донецькій області. Внаслідок атаки загинула одна людина, є травмовані. Пошкоджено житлові й адміністративні будинки.

Тим часом у Кремлі цинічно заявив, що завдають ударів ракетами виключно по військових цілях в Україні. Так російська влада прокоментувала удар балістичною ракетою з касетною бойовою частиною по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули багато дітей.

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