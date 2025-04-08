США запровадили 104% мита проти Китаю, - Білий дім

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав кореспондент Fox News у Білому домі Едвард Лоуренс у соцмережі X.

Зазначається, що тарифи набудуть чинності, бо Китай не скасував свої дзеркальні мита на вимоги США. Тобто з 9 квітня Пекін обкладатиметься 104% митом.



Митна війна Дональда Трампа

Минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив мита від 10 до 50% на імпорт товарів різного спектра для більшості країн світу. Це рішення негативно вплинуло на світові фондові біржі.

Тоді Штати запровадили для Китаю імпортні мита в розмірі 34%. Пекін у відповідь заявив про запровадження аналогічного тарифу у розмірі 34% на американський імпорт.

Після цього Трамп підвищив тарифи на китайський імпорт з 34% до 50%. Посольство Китаю в США відповіло на це заявою про те, що "тиск або погрози" Китаю є "неправильним способом взаємодії". У Китаї також розкритикували нові мита за падіння глобальних ринків та закликали США до консультацій.

Сьогодні стало відомо, що Китай пообіцяв "боротися до кінця", якщо Трамп реалізує загрозу про підвищення мит на 50%.

"Загроза американської сторони підвищити мита проти Китаю є помилкою на помилці, яка вкотре демонструє шантажистську природу американської сторони. Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай боротиметься до кінця", - йдеться в заяві міністерства торгівлі Китаю.

Також ЗМІ пишуть про те, що голова КНР Сі Цзіньпін цього тижня зустрінеться з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Вони можуть обговорювати розв'язання торговельної напруженості між Пекіном і Брюсселем щодо експорту китайських електромобілів, а також більш масштабне введення мит Трампом.